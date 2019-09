Palandöken: "Esnafın sigorta primi yüzde 50 düşürülmeli"

Ekonominin yapı taşı olan esnaf ve sanatkarlara sağlanan kolaylıkların ekonomiye direkt etki edeceğini vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Esnafımızın sigorta primleri yüzde 50 oranında düşürülmeli. Sigorta primleri düşerse esnafımız daha rahat nefes alır" dedi.Esnafın güçlenmesi ve haksız rekabetin önlenmesi için birtakım teşvik talebinde bulunduklarını dile getiren Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Esnafımız her yıl neredeyse sermayesi kadar sigorta primi ödüyor. Kira veren, stopaj ödeyen ve yanındaki işçinin maaşını veren esnafımıza bu yükler ağır geliyor. Esnafımızın sırtındaki sigorta primi yükünden bir an önce kurtulması gerek. Bağ-kurluların geçen yıl en düşük 700 TL olan sigorta primi bu yıl 882 TL'ye yükseldi. En önemli konusu ise esnaf yanında çalıştırdığı sigortalıya 7 bin 200 gün prim öderken kendisi için 9 bin gün prim ödemek zorunda hem de günde 18 saat çalışarak. Bu durum anayasanın eşitlik ilkesine aykırı. Bu haksızlığın zaman kaybedilmeden düzeltilmesi yönünde çalışmalarımız var" diye konuştu."Devlet esnafını korumalı"Küçüğü olmayanın büyüğünün olmayacağını ifade eden Bendevi Palandöken, "Anayasamızın 174'üncü maddesi esnaf ve sanatkarın haksız rekabet başta olmak üzere her alanda korunmasına yöneliktir. Şimdi Esnaf 9 bin gün prim ödüyor en düşük maaşı alıyor. Yanında çalıştırdığı işçi 7 bin 200 günde emekli oluyor. Hem de işverenden fazla maaş alıyor. Bu durum anayasanın eşitlik ilkesine de aykırı. Bu uygulamaların yeniden düzenlenmesi ve esnafımızın da 7 bin 200 günde emekli olması yönünde var olan çalışmalarımıza yetkili makamların kısa sürede olumlu cevap vermelerini bekliyoruz. Bildiğiniz gibi çalışma hayatının tamamı bir sosyal güvenlik çatısı altında toplandı. Ancak halen isteneni veremedi. Başta Bağ-Kurlu esnaf ve sanatkarlarımız olmak üzere her kesime eşit haklar verilmeli" şeklinde konuştu. - ANKARA