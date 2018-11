Palandöken'in En İyi Kreşleri Seçildi

29 Kasım 2018 Perşembe 13:23



29 Kasım 2018 Perşembe 13:23

Erzurum'un Palandöken ilçesindeki kreş ve gündüz bakımevleri denetlenerek, en iyileri seçildi.Palandöken Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışma çerçevesinde, Palandöken ilçesinde faaliyet gösteren 17 kreş ve gündüz bakımevi 2018 yılı genel denetimi yapıldı.Bu kapsamda, uygun kriterlere sahip olan ve denetimlerin ardından başarı gösteren Özel Nazik Çocuk Kreş ve Gündüz Bakımevi, Özel Altın Küre Kreş ve Gündüz Bakımevi, Özel Sevgi Kreş Gündüz ve Bakımevi Özel TAD Kreş ve Gündüz Bakımevi'ne "Teşekkür Belgesi" verildi.Erzurum Palandöken Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Cemil Yeşilyurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçedeki kreş ve gençlik evlerini düzenli olarak her altı ayda bir denetiminin yapıldığını söyledi.İhbar veya şikayetlede kreşleri hızla denetlediklerini ifade eden Yeşilyurt, şöyle konuştu:"Bizlerin kreşleri denetleme yetkisi var. Denetlemeler esnasından kreşin çocuklara bakımından tutun da çocuklara davranışını gözlemliyoruz. Kreşin her şeyini kontrol ediyoruz. Kreşte çocukların yediği gıda, kreşin temizliği ve kurumun işleyişine dikkat ediyoruz. Ayrıca yönetmenliğe de uygun olup olmadığını göz önünde bulundurarak kreşlere denetim yapıyoruz. Denetimlerin ardından gerçekten de işini düzgün yapan ve kavrayan kreşlere her yıl düzenli olarak belge veriyoruz."