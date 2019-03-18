Palandöken'in Zirvesinde Şehitleri Yad Ettiler

Erzurum Atatürk Üniversitesi
Spor Kulübü tarafından Çanakkale
Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Palandöken
'in 3 bin 176 metredeki zirvesine tırmanış gerçekleştirdi. Atatürk Üniversitesi
Spor Kulübü öğrencileri, Çanakkale
Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü için Palandöken
'in 2 bin 400 rakımındaki otelin önüne, saat 09.00 sıralarında otobüslerle geldi. Öğrenciler ardından Türkiye Dağcılık Federasyonu
eski Başkanı Alaattin Karaca
ve kulüp müdürü Yunus Emre Karaca
öncülüğünde Palandöken'in 3 bin 176 metredeki zirvesine tırmanışa geçti. Güneşli
hava ve karlı zeminde, tek sıra halinde zirveye yürüyen grup, 3 bin metrede ani bastıran tipiye tutuldu. Bunun üzerine zirve tırmanışı iptal edildi. Yönetici ve öğrenciler, Türk bayrağı açıp, şehitler ve Yeni Zelanda
'da camilere yapılan terör saldırısında yaşamını yitirenler için saygı duruşunda bulunduktan sonra döndü. - ERZURUM
Güncel
Kaynak: İHA