Palandöken: "İnternet ve sosyal medya tüketici yanıltıyor"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Piyasalarda sektörel bazda ticaret hacminin yüzde 60, yüzde 70'ini elinde bulunduran büyük şirketlerin piyasa fiyatını belirlemesi hukuka ve rekabet kurallarına açıkça aykırılık oluşturmaktadır" dedi.



Piyasa fiyatlarını büyük şirketlerin belirlemesinin hukuka ve rekabet kurallarına aykırı olduğunu vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnaf ve sanatkarların hak ve menfaatlerini korumak açısından yeni bir çalışma başlattıklarını belirterek, "Bazı dijital platformlar pazardaki hakim durumlarını kötüye kullanarak fahiş fiyat politikası uyguluyor ve ayrımcılık yapıyorlar. Bu durum rekabet yönünden esnafımıza zarar veriyor. Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun ilgili maddesi gereğince hakim durumun kötüye kullanılmasını yasa müeyyideye bağlamıştır. Bu demek oluyor ki; piyasalarda sektörel bazda ticaret hacminin yüzde 60, yüzde 70'ini elinde bulunduran büyük şirketlerin piyasa fiyatını belirlemesi hukuka ve rekabet kurallarına açıkça aykırılık oluşturmaktadır" dedi.



"Bazı firmalar kartelleşerek esnafı sömürüyor"



Yine bazı sektörlerde bir takım firmaların kartelleşmek suretiyle esnafı sömürdüklerini belirten Bendevi Palandöken, "Aynı zamanda Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddesi gereğince de uyumlu eylem ve davranış olarak adlandırılan sektörde lider birkaç şirketin bir araya gelerek kartelleşmeye giden bir yapı oluşturdukları ve bu çerçevede piyasaya uyguladıkları baskılar ve fiyat belirleme eylemleri rekabet hukukunun özü ile bağdaşmamaktadır. Küçük esnafın kartellere karşı korunması gerekmektedir" diye konuştu.



"Piyasaları tüketici ve rekabet kurumu takip etmeli"



Diğer taraftan tüketicilerin tek bir ürünün fiyatına bakarak alışveriş yapmamaları gerektiğini ifade eden Palandöken, "Bazı firmaların, mevzuata aykırı şekilde, belli başlı malların fiyatını devamlı olarak tedarik fiyatının da altında satmak suretiyle hem tüketicileri yanıltıyor hem de haksız rekabet uyguluyorlar, bununla mücadele etmeye çalışan esnafımız da zararına mal satmak zorunda kalıyor. Öte yandan esnaf ve sanatkarlarımızdan gelen şikayetler çerçevesinde piyasaları Konfederasyon olarak takip etmeye devam edeceğiz, rekabeti engelleyici bu tür eylemlere karşı gereken tedbirleri alacağız" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA