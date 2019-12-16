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Palandöken iş ve magazin dünyasının akınına uğradı

Türkiye'nin en gözde kış otellerinden Palandöken'deki Sway Hotels, "Yapı Kredi Winter Escape" ile yeni sezona "merhaba" dedi.

16.12.2019 11:36 | Son Güncelleme: 16.12.2019 11:46Palandöken iş ve magazin dünyasının akınına uğradı
'nin en gözde kış otellerinden 'deki Sway Hotels, "Yapı Kredi Winter Escape" ile yeni sezona "merhaba" dedi. Yapı Kredi ana sponsorluğunda ve Mercedes-Benz X-Class marka iş birliğiyle gerçekleşen sezon açılış partisine cemiyet ve iş dünyasının önde gelen isimlerinin yanı sıra, sanat dünyası, dünyasının ünlü isimleri ve influencer'lar da katılarak muhteşem bir hafta sonunu geride bıraktı.

Yaz sezonuna damga vuran Yapı Kredi Summer Escape'in ardından Winter Escape'in ilk durağı kış sezonu açılışı için Palandöken Sways Hotels oldu. Yapı Kredi Winter Escape sezon açılış partisi, İstanbul gece hayatının nabzını tutan Deniz Sipahi'nin canlı performansıyla seçkin davetlilere çok keyifli anlar yaşattı. Ayrıca DJ Andreas Moles, Tai the Percussionist ve DJ David Şaboy eğlencenin zirveye çıktığı partileri ateşledi. Otelde geleneksel hale gelen ve kayak hocalarının gerçekleştirdiği meşaleli kayak gösterisi misafirlerin büyük beğenisini topladı.

Deneyim ve eğlence zirveye taşındı

College Engagement Marketing Agency organizasyonu ile gerçekleştirilen açılış partisinde müzik ve eğlencenin yanı sıra, zirvede barbekü partisi, kendileri için özel olarak hazırlanan gastronomik ve lifestyle deneyimlerin tadını çıkaran misafirler, kış sezonuna bomba gibi bir başlangıç yaptı.

Partiye katılan ünlü isimler arasında; Eda Kosif, İpek Varol, Javier-Hilal Kosif Piles, Kerem-Aslı Hotiç Türker, Berrin Ak, Gülgün Çavuşoğlu, Deniz Özkök, Yasemin Berkman-Yılmaz Manisalı, Burcu Esmersoy, Pınar Altuğ-Yağmur Atacan, Ivana Sert, Serenay Aktaş, Tuğba Melis Türk, Asuman Dabak, Serhan Onat, Gizem-Arda Zor, Can-Polen Atay vardı. - ERZURUM

Yapı Kredi Bankası, Palandöken, Türkiye, Magazin

Kaynak: İHA

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