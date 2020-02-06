Palandöken: "İş yeri kapanışları yüzde 29 azaldı"

Ocak sonu itibariyle esnaf ve sanatkar sayısının 1 milyon 813 bin 804 olduğunu belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "İş yeri kapanışları ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29 azaldı. Esnaf ve sanatkarlarımıza ait iş yeri sayısı 1 milyon 976 bin 265 oldu" dedi.



Yılın ilk ayında en fazla iş yeri açılışı ve kapanışı gerçekleşen iller hakkında bilgi veren Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Ocak ayında en fazla iş yeri açılışı ve kapanışı İstanbul, İzmir, Antalya, Ankara ve Bursa'da gerçekleşti. Bir aylık süreçte İstanbul'da 2 bin 656 iş yeri açıldı, 644 iş yeri kapandı. İzmir'de bin 632 iş yeri açıldı, 483 iş yeri kapandı. Antalya'da bin 499 iş yeri açıldı, 414 iş yeri kapandı. Ankara'da bin 390 iş yeri açıldı, 490 iş yeri kapandı. Bursa'da ise bin 55 iş yeri açıldı, 328 iş yeri kapandı" diye konuştu.



"Geçen yıldan bu yana iş yeri sayısı 78 bin arttı"



Geçen yılın Ocak sonundan bu yana iş yeri sayısının 78 bin 468 arttığına dikkati çeken Palandöken, "2019'un Ocak sonundan 2020 Ocak sonuna kadar geçen sürede esnaf ve sanatkarlarımıza ait iş yeri sayısı 78 bin 468 artış gösterdi. Bir yıllık süreçte iş yeri sayısındaki en fazla artış 12 bin 521 ile İstanbul'da gerçekleşti. İstanbul'un ardından bir yılda İzmir'deki iş yeri sayısı 5 bin 383, Antalya'daki iş yeri sayısı 4 bin 860, Bursa'daki iş yeri sayısı 3 bin 166 ve Adana'daki iş yeri sayısı 2 bin 956 arttı. Öte yandan aynı sürede iş yeri sayısında en fazla düşüş 273 ile Aksaray'da gerçekleşti. Aksaray'ın ardından Rize'deki iş yeri sayısı 234, Bitlis'teki iş yeri sayısı 137, Gümüşhane'deki iş yeri sayısı 62 ve Karaman'daki iş yeri sayısı 56 azaldı" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA