Palandöken: "İşsizlik Kasım'da Yatay Seviyeye Gelir"

15 Kasım 2018 Perşembe 10:53



15 Kasım 2018 Perşembe 10:53

TÜİK tarafından açıklanan yüzde 11.1'lik işsizlik verilerini değerlendiren TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "İşsizlik rakamlarında Temmuz ayına göre Ağustos'ta artış var. Artışın Eylül ve Ekim aylarında süreceğini Kasım'da vergi indirimlerinin de etkisiyle yatay bir seviyeye geçmesini bekliyoruz" dedi.Piyasalara güven gelmesinin yanı sıra özellikle 2019 yılı başından itibaren işsizliğin düşürülmesinin daha hızlı olmasını beklediklerini belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "İşsizliğin düşürülmesi için vergi indirimleri gibi SGK primlerinde de bir indirim yapılmalı ve acilen bir istihdam teşvik sistemi hazırlanmalı" diye konuştu. - ANKARA