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Palandöken kayak sezonuna hazır

Türkiye'nin bin 890 rakımdaki, en yüksek şehirlerinden olan ve kış turizminde adını dünyaya duyuran Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi, yeni sezonun açılmasına günler kala kayakçıları ağırlamaya başladı.

03.12.2019 19:19 | Son Güncelleme: 03.12.2019 19:22
Türkiye'nin bin 890 rakımdaki, en yüksek şehirlerinden olan ve kış turizminde adını dünyaya duyuran 'daki Kayak Merkezi, yeni sezonun açılmasına günler kala kayakçıları ağırlamaya başladı.
Her yıl kış aylarında binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği kentteki Palandöken ve Konaklı kayak merkezleri, pist uzunlukları, kar kalitesi ve gece kayağıyla da adından söz ettiriyor.
Kar yağışının en fazla olduğu ve kış mevsiminin en uzun sürdüğü kentlerinin başında gelen Erzurum'da, hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle Palandöken Dağı'ndaki bazı kayak pistlerine suni kar püskürtülerek, sezona hazır hale getirildi.
Aralık ayının ilk haftasında kayak heyecanının başlayacağı kentte, kayakçılar hazır hale getirilen pistleri test etti.
İstanbul'dan yeni sezonda kayak yapmak için gelen Dilara Sesli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk defa kayak yaptığını ve bunun için mutlu olduğunu söyledi.
Kendisi için iyi bir deneyim olduğunu belirten Sesli, "1 Aralık'ta sezon açılacak diye bir kaç gün öncesinden Erzurum'a geldik ama kayak yapmak bugün nasip oldu. Kayağı çok sevdim ve bizim açımızdan güzel bir deneyim oldu." dedi.
Kayakseverlerden Necip Akkan da kayak yapmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.
Sezonu iyi şekilde değerlendirmek istediğini belirten Akkan, "Kayak sezonunun ilk günü pistler tam açılmadı ama şu anki durum çok iyi. Erzurum kayak yapılan bir yer biz de bunu değerlendirmek istiyoruz. Herkesin kazasız belasız bir dönem geçirmesini diliyorum." diye konuştu.
Palandöken kayak sezonuna hazır

Palandöken, Erzurum, Güncel

Kaynak: AA


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