Palandöken: "Motorinde 13 Kuruş İndirim Yeterli Değil"

Motorinde 13 kuruşluk indirimin yeterli olmayacağını ve daha yüksek bir indirime gidilmesinin artık şart olduğunu vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken
, "Daha yüksek bir indirim tüm şoför esnafımızı rahatlatır" dedi.
Doların ve brent petrolün yüksek düşüş gösterirken motorine de daha fazla indirim gelmesini beklediklerini belirten Palandöken, "Eşel mobil uygulaması başladığı 17 Mayıs tarihinde benzin 5,14 motorin ise 4,44 seyrinde iken aralarındaki fark 74 kuruştu. Dolar 4,44 brent petrolün varil fiyatı ise 71 dolardı. Şimdi ise benzin son indirimlerden sonra 6,40 ile 6,50 arasında seyrederken motorin de 6,28 - 6,41 seviyesine geldi ve aralarındaki fark azaldı. Aynı zamanda brent petrol varil fiyatı 61 dolara kadar geriledi. Geçtiğimiz yıldan daha düşük seviyeye inerek varil fiyatı en düşük zamanlarını yaşıyor. Yaz dönemlerinde hem dolar 7 liranın üzerine çıkmıştı hem de brent petrol varil fiyatı yüksekti. Şimdi ise dolar 5,30'lara kadar, brent petrolün varil fiyatı 61 dolara kadar gerilemişken artık motorinde pompaya yansıyan büyük bir indirim kaçınılmazdır" şeklinde söyledi.
"13 Kuruşluk indirim enflasyonda istenen seviyeye getirmez"
Motorine gelecek yüksek bir indirimin enflasyonun düşmesine önemli etken olduğunu hatırlatan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, " Kamyoncu, otobüsçü, servisçi, dolmuşçu, yani taşımacı esnafımızın en önemli girdisi motorin. Benzin gibi motorine de indirim gelmesi bu noktada enflasyonun da düşmesinde önemli bir etken olacağını her zaman dile getiriyoruz. Çünkü motorin önemli bir zincir konumunda. Bugün yapılan motorindeki 13 kuruşluk indirim ise yeterli değil. Kasım ayında benzine toplam 57 kuruş tutarında 3 kez indirim yapıldı, 4.indirim ise 16 kuruş olmak üzere yarından itibaren gelecek. Bunun motorinde de yapılmaması için hiçbir sebep yok. Fakat bugünkü gibi 13 kuruşluk bir indirimden ziyade daha yüksek bir indirim gelmeli. Çünkü uluslararası piyasalarda benzin gibi motorinde de fiyat gerilemesi yaşanıyor. Ülkemizde en önemli ve en çok kullanılan yakıt türü motorin. Esnaf da çiftçi de kayda değer bir indirimin gelmesini dört gözle bekliyor" diye konuştu. - ANKARA
Bendevi Palandöken,Palandöken