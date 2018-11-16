Palandöken: "Motorinde İndirim İçin Fazla Beklenmemeli"

Ekim ayı başından bu yana petrolün uluslararası fiyatının yaklaşık yüzde 25 gerilediğine işaret eden TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken
, "Ham petrolün varil fiyatı 66 dolar seviyelerine kadar geriledi.
Döviz kurları da son 3 ayın en düşük seviyelerinde seyrediyor. Amerikan doları ve petrolün uluslararası fiyatındaki düşüş akaryakıt pompa fiyatlarına yansıtılmalı. Piyasaların rahatlaması ve enflasyonun aşağılara çekilmesi için akaryakıt fiyatlarında indirim artık kaçınılmaz oldu. Jet hızıyla zam yapanlar indirimde aynı hızı neden göstermiyorlar" dedi.
"Benzine yapılan indirim motorine de yapılmalı"
Döviz kurlarının ve Brent petrol fiyatının düşüşü ile birlikte benzinin pompa fiyatlarında 2 kez indirim yapıldığına işaret eden Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Yaz döneminde 7.21 seviyesine tırmanan dolar şu anda 5.37 seviyelerinde seyrediyor. Yani dolar son 3 ayda yüzde 25 düştü. Petrolün uluslararası varil fiyatı ise Ekim ayı başında 84 dolar seviyelerindeyken şimdi 66-67 dolar seviyelerinde. Döviz ve uluslararası petrol fiyatlarındaki düşüş akaryakıt fiyatlarına bir an önce yansıtılmalı. Yakın zaman önce 3 Kasım ve 8 Kasım tarihlerinde benzin için yapılan toplam 38 kuruşluk indirim motorin için de yapılmalı. Esnafın ve çiftçinin en büyük girdisi motorine yapılacak indirim, lokomotif olarak tüm ürünlerin fiyatına yansır. Bu da enflasyonun yeniden düşmesini sağlar. Başta taksici, dolmuşçu, halk otobüsçü olmak üzere ulaştırma sektöründe faaliyet gösteren esnafımız motorin indirimini dört gözle bekliyor" diye konuştu. - ANKARA
Bendevi Palandöken