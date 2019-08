Palandöken: "Okul servis araçları eskisinden daha güvenli"

Esnafın mağdur olmaması ve kamu kaynaklarının israf edilmemesi için okul servis araçlarının yaş sınırının 12'den 20'ye çıkarılması gerektiğini vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Çocuklarımızın güvenle okullarına ve evlerine taşındığı servis araçları her yıl düzenli olarak bakım ve muayeneden geçiriliyor. Bu araçların 12 yaşından sonra kullanılmaması esnafa büyük bir külfet oluştururken, kamu kaynakları da israf ediliyor. Oysa okul servis araçları için önemli olan yaş değil, taşıtların muayenesi ile bakımıdır. Kullanıma uygun olan okul servis araçlarının yaş sınırı 12'den 20'ye çıkarılmalıdır" dedi.



"Okul servis araçlarının yaş sınırına esneklik şart"



Okul servis araçlarının trafiğe uygun ve güvenli olduğunun altını çizen Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "25 Ekim 2017 tarihinden itibaren yayımlanan Okul Servis Araçları Yönetmeliği'ndeki 'okul servis aracı olarak kullanılacak taşıtların yaşlarının 12'den büyük olmayacağı' maddesi ile servis aracı sahipleri araçlarını yenilemek zorunda bırakıldı. Bu uygulama, taşımacı esnafını mağdur ettiği gibi kamu kaynaklarının da israf edilmesine yol açıyor. Bu maddenin bir an önce esnetilmesi ve yaş sınırının 12'den 20'ye çekilmesi gerek. Okul servis araçlarının uygunluğunu sadece yaş kriterine bağlamak doğru değil. Bu araçların zaten her yıl düzenli olarak periyodik bakımlarının yapılması araçların daha uzun ömürlü olmasını sağlıyor. AB uyum sürecinde yapılan düzenlemelerle birlikte okul servis araçlarının TÜV standardı olan fenni muayeneleri düzenli olarak yapılıyor. Bu standardın uygulandığı diğer ülkelerde okul servis araçlarında yaş sınırı yok" ifadelerini kullandı.



"Dövizle aldığımız bu araçları tasarruflu kullanmalıyız"



Servis araçlarının bakımları düzenli yapılıyorken değiştirilmesinin ekonomiye olumsuz yansıyacağının altını çizen Palandöken, "Servis araçları faaliyette olduğu belediyelerce yapılan yıllık denetimlerle Özel İzin Belgesi alıyor. Dolayısıyla okul servis araçlarımız eskisinden daha uzun ömürlü, trafiğe uygun ve daha güvenli. Araçların herhangi bir sorunu yokken ve daha yıllarca kullanılabilecek durumda iken 12 yaşında değiştirilmesi ekonomimize olumsuz yansıyacaktır. Tamamı yurt dışından dövizle ithal edilen bu araçların 12 yaşından sonra yenilenmesi kamu kaynaklarını tasarruflu kullanmamız gereken süreçlerde daralmadan kolayca çıkmamıza sebep olacaktır" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA