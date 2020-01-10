Haberler » Spor » 'Palandöken Outdoor Festivali' başladı - Spor

"Palandöken Outdoor Festivali" başladı

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Erzurum'da düzenlenen "Palandöken Outdoor Festivali"nin açılışı yapıldı.

10.01.2020 14:32 | Son Güncelleme: 10.01.2020 15:04
'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Erzurum'da düzenlenen " Outdoor Festivali"nin açılışı yapıldı.
Erzurum Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF), Ejder 3200 A.Ş ile Alpin Doğa Sporları Kulübünün iş birliğinde Palandöken Dağı'nda gerçekleşen festivalin ilk gününde, resmi açılışı yapılan 20 metre yükseklik ve 150 metre enindeki yapay buz parkında, aralarında Türkiye'nin önemli dağcılarının da bulunduğu profesyoneller gözetiminde tırmanışlar gerçekleştirildi.
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl ilki gerçekleştirilen festivali geleneksel hale getirmek istediklerini söyledi.
Palandöken Dağı'nda farklı etkinliklere imza atmayı amaçladıklarını belirten Sekmen, "Buradaki tesisleri gerek yerli gerekse yabancı turistlerin hizmetine sunarak farkındalık oluşsun istiyoruz." diye konuştu.
Etkinliğe, Erzurum Valisi Okay Memiş ve Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Ersan Başar ile çok sayıda davetli katıldı.
Dağ kayağı, karda bisiklet, 93 Harbi Şehitleri Anma ve Palandöken Zirve Tırmanışı'nın yapılacağı festival, 12 Ocak'ta sona erecek.

Palandöken, Türkiye, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

15:54  Judo Federasyonu eski başkanı Canca'ya son görev - Spor
15:49  Jailson, şampiyonluk yaşayarak Fenerbahçe tarihine geçmeyi hedefliyor - Spor
15:48  Bakan Kasapoğlu, Gazeteciler Günü'nde Kızılay Meydanı'nda muhabirlik yaptı - Spor
15:48  Huzurevinde Samsunspor morali - Spor
15:41  Robinho ve Azubike 'Çiçek Abbas' filmindeki atışmayı oynadı - Spor
15:36  Cenk Tosun Crystal Palace ile sözleşme imzaladı - Spor
15:20  Sergen Yalçın: Simon Falette ile sezon başında ilgilendik - Spor
14:37  Ahmet Ağaoğlu'ndan Talisca açıklaması: Gündemimize hiç gelmedi - Spor
11:44  Rıza Çalımbay'dan "Zorlu" açıklaması: Farklı yere çekilmesini kabul etmiyorum - Spor
11:32  Ahmet Nur Çebi: Cenk Tosun'la ilgilendik - Spor
10.01.2020 15:56:17