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'Palandöken Outdoor Festivali' başladı

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Erzurum'da düzenlenen "Palandöken Outdoor Festivali"nin açılışı yapıldı.

10.01.2020 15:29 | Son Güncelleme: 10.01.2020 15:33
'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Erzurum'da düzenlenen " Outdoor Festivali"nin açılışı yapıldı.
Erzurum Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF), Ejder 3200 A.Ş ile Alpin Doğa Sporları Kulübünün iş birliğinde Palandöken Dağı'nda gerçekleşen festivalin ilk gününde, resmi açılışı yapılan 20 metre yükseklik ve 150 metre enindeki yapay buz parkında, aralarında Türkiye'nin önemli dağcılarının da bulunduğu profesyoneller gözetiminde tırmanışlar gerçekleştirildi.
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl ilki gerçekleştirilen festivali geleneksel hale getirmek istediklerini söyledi.
Palandöken Dağı'nda farklı etkinliklere imza atmayı amaçladıklarını belirten Sekmen, "Buradaki tesisleri gerek yerli gerekse yabancı turistlerin hizmetine sunarak farkındalık oluşsun istiyoruz." diye konuştu.
Etkinliğe, Erzurum Valisi Okay Memiş ve Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Ersan Başar ile çok sayıda davetli katıldı.
Dağ kayağı, karda bisiklet, 93 Harbi Şehitleri Anma ve Palandöken Zirve Tırmanışı'nın yapılacağı festival, 12 Ocak'ta sona erecek.
'Palandöken Outdoor Festivali' başladı

Palandöken, Türkiye, Spor

Kaynak: AA


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