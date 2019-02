Palandöken: "Perakende Yasası Güncellenirse Fiyatlar Düzelir"

Kaynak: İHA

Küçük esnafın korunması ve piyasaların tam rekabet ortamına kavuşması için perakende yasasında yeniden düzenlemeye gidilmesi gerektiğini vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Perakende yasası 4 yıl önce çıktı. Zincir marketlerin sayısı ise 4 yılda yüzde 66 artarak 32 bine dayandı. Perakende yasası güncellenerek, açılış kapanışlara ve çalışma saatlerine sınırlama getirilmeli. Böylelikle piyasalarda tam rekabet ortamının oluşmasıyla istenmeyen fiyat artışlarına da çeki düzen gelecektir" dedi.Zincir marketlerin kuralsız açılıp çoğalmalarından en fazla zararı küçük esnafın ve tekelleşen piyasalardan dolayı da halkın gördüğünü belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Her mahallede her sokak arasında peş peşe açılan yerel ve ulusal zincir marketler esnaf ve sanatkarımıza zarar vermekle birlikte piyasalardaki fiyat makasını daha da açıyor. Fiyatlarda dengesizliği artırarak çevredeki esnaf ve sanatkarın ekmeğini bölüyor. Sayılarının her geçen gün artmasıyla birlikte kozmetikten beyaz eşyaya, teknolojik ürünlerden sebze meyveye satmadıkları ürün çeşidi yok. Yani çevrede sadece bakkala değil manav, kasap, kırtasiyeci, tuhafiyeci, konfeksiyon ve ayakkabıcı olmak üzere tüm esnaf ve sanatkarımıza zarar veriyorlar. Bir an önce bu durumun önüne geçilmeli. Perakende yasasına, zincir marketlerin açılacağı konumlar, açılış kapanış saatleri, sayıları gibi konularda kısıtlama ve düzenleme getirilmeli" ifadelerini kaydetti."Zincir marketler de 1 gün tatil olmalı"Zincir marketlerin haftada 1 gün tatil olmasının hem esnaf ve sanatkara hem de zincir marketlere faydalı olacağını belirten Palandöken, "Perakende yasası güncellenmediği sürece zincir marketlerin her geçen gün daha çok tekelleşerek fiyatlara olumsuz etkisi ile esnaf ve sanatkara verdikleri zarar devam edecektir. Esnaf ve sanatkarın olmadığı ya da piyasa içerisinde zayıf kaldığı bir ekonomik sistem düşünülemez. Ekonominin temel yapı taşı olan esnaf ve sanatkarımızın korunması, zincir marketlerle ilgili maddelerin düzenlenmesi artık kaçınılmaz bir gereklilik arz ediyor. Zincir marketler tekelleşerek hem esnaf ve sanatkarın ekmeğini bölüyor hem de iç piyasada dengesiz bir ekonomik ortama neden oluyor. Bununla birlikte haftada 1 gün tatil olmaları hem kendi çalışanları için hem de esnaf ve sanatkarımız için çok olumlu olacaktır. Zincir market çalışanları da 1 gün tatil olma kararını 4 gözle bekliyor" dedi. - ANKARA