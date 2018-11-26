Palandöken: "Petrol Fiyatlarının Düşmesi Ekonomiyi Olumlu Etkiler"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Bendevi Palandöken
, petrol fiyatlarının düşmesinin ekonomiyi olumlu etkileyeceğini söyledi.
Petrol fiyatlarının indirilimesinin sevindirici olduğunu belirten Bendevi Palandöken, "Uluslararası petrol fiyatlarının düşmesi ve Türk Parasının Dolar karşısında değer kazanması piyasaları olumlu etkilemeye devam edecek. Bunun en güzel örneğini petrolde görmeye başladık. Benzine yapılan 15 kuruşluk son indirim ile motorine yapılan 23 kuruşluk indirim hem piyasaları rahatlatacak hem de enflasyonun düşmesine vesile olacaktır. Bu indirimler ile başta çiftçi ve esnafımız olmak üzere her kesim kısa zamanda rahatlama hissedecektir" dedi. - ANKARA
26 Kasım 2018 Pazartesi 17:18