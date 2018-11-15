Palandöken: "Poşette Esnafa Pozitif Ayrımcılık Yapılmalı"

Naylon poşeti sınırlandıran düzenlemede esnaf ve sanatkar için pozitif ayrımcılık yapılmasını isteyen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken
, "Çevremizi ve sağlığımızı korumak adına naylon poşet kullanımını sınırlandıran düzenlemeyi esnaf ve sanatkar camiası olarak sonuna kadar destekliyoruz. Uygulamanın hayata geçtiği ilk günlerde esnaf ile vatandaşlar poşet ücreti nedeniyle karşı karşıya gelebilir. Zaten 25 kuruş da esnaf için yüksek bir ücret. Esnafa poşette pozitif ayrımcılık yapılması, zincir marketlerde fiyat 25 kuruş olsa bile esnafta 10 kuruşta kalması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.
-"Naylon poşeti zamanla hayatımızdan çıkarmalıyız"
Son 50 yılda hayatımıza giren naylon poşetlerin geri dönüşümünün çok sınırlı olduğunu ve bunları tamamen hayatımızdan çıkarmamız gerektiğini belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Araştırmalara göre ülkemizde yılda ortalama 5 milyardan fazla naylon poşet kullanılıyor. Naylon poşetlerin geri dönüşümünün yenisini üretmekten daha maliyetli olduğu belirtiliyor. Üstelik plastiklerin geri dönüşümü ile üretilen ürünler de sağlımızı tehdit ediyor. Temiz çevre ve sağlıklı yaşam için naylon poşet kullanımını minimum düzeye indirmeli ve zamanla bunları hayatımızda çıkarmalıyız. Naylon poşetleri parayla satarak kullanımını azaltırız ancak tamamen bitiremeyiz. Çünkü vatandaşlarımız bu kez de poşetleri parayla satın almayı alışkanlık haline getirebilir. Bu yüzden işletmelerde naylon poşetle birlikte kese kağıdı, file ve bez torba da satılarak teşvik edilmeli. Hatta alışverişlerde vatandaşa bir kereye mahsus file ve bez torba hediye edilmeli" diye konuştu.
-"Ülke olarak doğayı koruma bilincine erişmeliyiz" Plastik
poşet kullanımından vazgeçerek gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir doğa bırakmamız gerektiğini söyleyen Palandöken, "Çevreye en zararlı plastik türlerinden naylon poşeti kullanmaktan artık vazgeçmeliyiz. Vatandaşlarımız yılbaşını beklemeden birer bez torba ya da file alarak bu alışkanlığı şimdiden edinmeli. Bu tür file ve bez torbaları sadece alışverişe çıkarken değil normal zamanda da yanlarında bulundurmalılar. Ayrıca uygulama başladıktan sonra file, bez torba gibi ürünler bir defaya mahsus olmak üzere işletmeler tarafından müşterilere hediye edilmeli. Ülke olarak bu dönüşüm bilincine kavuşmamız başta ekonomimize, doğamıza ve sağlığımıza da olumlu geri dönecektir" diye konuştu. - ANKARA
Bendevi Palandöken,Palandöken
15 Kasım 2018 Perşembe 09:45