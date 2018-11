Palandöken: "Sağlık Turizmine Gelenler Esnafa Daha Faydalı"

17 Kasım 2018 Cumartesi 10:48



17 Kasım 2018 Cumartesi 10:48

Sağlık turizminde Türkiye 'nin hedeflerine ulaşması için reklam ve tanıtımlarla desteklenmesi gerektiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken , "Ülkemiz sağlık turizminde coğrafi konum, fiyatlar ve donanım olarak çok avantajlı bir durumda. Bu avantajın reklam ve tanıtımlarla daha çok desteklenmesi gerekiyor" dedi.Türkiye'nin sağlık turizmi için avantajlı bir konumda olduğunu vurgulayan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Sağlık turizmi yılın her ayında ziyaret ve tedaviler nedeniyle tercih ediliyor. Bu da ülkemizde yazın normal turistin bıraktığı dövizden daha fazla döviz getiriyor. 2 bine yakın termal kaynağa sahip ülkemiz için bu çok büyük bir avantaj. Aynı zamanda coğrafi konum olarak da 4 saatlik uçuş mesafesinde 1 milyar insana, 57 ülkeye hitap ediyoruz. Ülkemiz sağlıkta Avrupa 'ya göre yüzde 60'lara kadar daha uygun fiyatlarda hizmet veriyor. Hizmet kalitesi ve donanımıyla dünya üzerinde çok iyi seviyelerdeyiz. Bu avantajı ise daha çok reklam ve tanıtımla bilinilirliğimizi artırmak adına kullanmalıyız. Sağlık turizminde geçtiğimiz yıl 7 milyar dolar gelir elde edildi. 30 milyar dolar hedefine ulaşmak için ise çağımızın da gerekliliği olan tanıtımlara daha çok önem vermeliyiz" diye konuştu."Tedavi için ülkemize gelen turist 10 bin dolar harcıyor"Sağlık turizminin döviz getirisinin ekonomi için çok önemli olduğunun altını çizen Palandöken, " Termal kaynaklarımız, hastanelerimiz, yılda yarım milyar turist çekiyor. Bu da dünyada pazar büyüklüğü 100 milyar doları aşan sektörde önemimizi ortaya koyuyor. Bu pastada yılda 7 milyar dolarlık gelir dilimimizi artırmalıyız. Çünkü bu ekonomimiz için büyük döviz getirisi olan bir sektör. Öyle ki tatil turizmi için gelen turist 700 dolar harcarken sağlık turizmi için gelen turist 10 bin dolar harcıyor. Otel, seyahat ve kişisel alışverişi de hesaba kattığımızda bu 20 bin dolara çıkıyor. Bu ekonomimize getirisiyle birlikte esnafımızın da yüzünü güldürüyor. Yazın gelen turist her şey dahil sistemler nedeniyle otelden dışarı çıkmazken, sağlık turizminde turist aksine alışveriş yapıp çevredeki esnafa faydası oluyor. Dolayısıyla sağlık turizmi hem getirdiği döviz açısından hem de esnafa olan faydası nedeniyle yaz turizminden daha önemli. Yalnızca yaz turizmi gibi yazın değil yılın her ayında getirisi olan bu sektörde hedeflerimize ulaşmamız esnafımız için de ekonomimiz için de çok önemli" dedi.Palandöken, geçtiğimiz yıl gelen 32 milyon turistin 765 bininin sağlık turizminden faydalandığını kaydetti. - ANKARA