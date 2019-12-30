Haberler » Güncel » Palandöken: 'Sağlıktan yararlanma süresi uzatılmalı' - Haber

Palandöken: "Sağlıktan yararlanma süresi uzatılmalı"

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yapılandırma kapsamında sağlık prim borcu olanların sağlık hizmetlerinden yararlanma süresinin uzatılması yönünde talepte bulunarak, "31 Aralık 2019'a kadar verilen süre 1 yıl daha uzatılmalı" dedi.

30.12.2019 10:37 | Son Güncelleme: 30.12.2019 10:42 Palandöken:
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yapılandırma kapsamında sağlık prim borcu olanların sağlık hizmetlerinden yararlanma süresinin uzatılması yönünde talepte bulunarak, "31 2019'a kadar verilen süre 1 yıl daha uzatılmalı" dedi.

İki aydan fazla sağlık prim borcu olan Bağ-kurluların sağlık hizmetlerinden yararlanma süresinin 31 Aralık 2019 itibariyle sona erdiğini hatırlatan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Sağlık güvencesi olmayan ve sağlık primi borcunu zamanında ödeyemeyenlerin sağlık hizmetlerinden faydalanabilmesi için verilen süre bu yılın sonuna kadar uzatılmıştı. Ancak GSS'li ve Bağ-Kur'lu vatandaşlarımızın Sağlık Bakanlığı hastaneleri ile kamu üniversite hastanelerindeki sağlık hizmetlerinden ücretsiz faydalanması için verilen süre yıl sonu itibariyle sona eriyor. Sağlık primini ödeyemeyen yaklaşık 5 milyon GSS'li ile Bağ-Kur'lu vatandaşların ve ailelerinin mağdur olmaması için verilen süre 1 yıl daha uzatılmalı. Öte yandan, GSS'li vatandaşların sağlık hizmetlerinden ücretsiz faydalanabilmesi için aranan şartlar da iyileştirilmelidir. Mevcut ekonomik koşullarda GSS'den ücretsiz faydalanabilme şartı için aranan gelir limiti daha da artırılmalıdır" şeklinde konuştu. - ANKARA

Bendevi Palandöken, Aralık, prim, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:34   Hatay'da zehirlendiği öne sürülen köpeğin sahibi serbest kaldı - Haber
11:34   Antalya'da sağanak etkili oluyor - Haber
11:34   Fakülte arkadaşlarının "Zafer amca"sı hocalarının gözdesi - Haber
11:34   Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu görevlisi Osman Köse'nin şehit... - Haber
11:33   DENİZ SEKİ SAHNEDEN DÜŞTÜ - Haber
10:45   Trabzon'un Dernekpazarı ilçesi için hazırlanan ve tamamlanması 1 yıl süren tanıtım klibi paylaşım rekorları kırdı - Haber
10:44   Sivas kara teslim! 44 köye ulaşım sağlanamıyor - Haber
10:34   Kadına şiddetin önlenmesi için emniyet müdürü erkeklere mektup yazdı - Haber
10:00   Yılbaşı gecesi hava durumu nasıl olacak? Kar yağışı bekleniyor mu? - Haber
09:48   Şanlıurfa semalarında 'güvercin savaşları' - Haber
30.12.2019 11:35:35