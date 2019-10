Palandöken: "Tavan fiyatına uymayan cezalandırılmalı"

İç hat ekonomi sınıfı uçak biletlerinde tavan fiyata şirketlerin uymadığını vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "2013 yılından beri uygulamada olan, her yıl da artış gerçekleşen, iç hatlarda ekonomi sınıfı uçak biletlerindeki tavan fiyat uygulamasına halen uyulmuyor. Yolcu ve dolayısıyla yolculuk sayısında düşüşe neden olan bu durum için havayolu şirketleri kendilerine çeki düzen vermeli. En önemlisi karar koyucular tavan fiyat uygulamasının neden neden şirketler tarafından uygulanmadığını denetleyip cezalandırılmalıdır. Uyulmayacaksa bu karar o zaman neden alındı?" dedi."Havayolu şirketlerinin hepsi tavan fiyata uymuyor"Havayolu şirketlerinin hepsinin tavan fiyat kuralına uymadıklarını hatırlatan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Dünyada en gelişmiş havayolu hizmetlerine sahip ülkelerden biri olmamıza rağmen hala havayolu şirketlerinin tamamı kurallara uymuyor. İç hat yolculuklarında ekonomi sınıfı uçak biletlerinde 6 yıldır tavan fiyat uygulaması var. Bu yıl 450 TL olan bu tavan fiyat zaten her yıl artıyor. Fakat bilet alacak gibi işlem yapıldığında gayet net görülecek ki, halen 450 TL'nin üzerinde 704 ve 902 TL ye kadar bilet fiyatları mevcut. Hele bu yolculuk aktarmalı olduğunda astronomik rakamlar karşımıza çıkıyor. Bu yıl Eylül ayı sonunda ülke geneli iç hat yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,7 azaldı. Yolcu ve yolculuk sayısında yaşanan düşüşün önüne geçmek için havayolu şirketleri tavan fiyat kuralına uymalı. Her firma kendisine göre fiyat belirlediğinde hem haksız rekabet ortamı oluşuyor hem de vatandaş uçamıyor" diye konuştu. - ANKARA