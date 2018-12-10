10 Aralık 2018, 10:19
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Palandöken: "Tesk Kart 2 Milyon Esnaf ve Ailesine Ulaşacak"

Palandöken: "Tesk Kart 2 Milyon Esnaf ve Ailesine Ulaşacak"

Esnafın anlaşmalı iş yerlerinin avantajlarından faydalandığı TESK kartın 1 yıldır faaliyette olduğunu hatırlatan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Esnafımızın anlaşmalı üye iş yerlerinden yapacakları alışverişlerde indirim ve avantaj sağlanan ücretsiz TESK kartımız 1. Yılını doldurdu.

Esnafın anlaşmalı iş yerlerinin avantajlarından faydalandığı TESK kartın 1 yıldır faaliyette olduğunu hatırlatan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Esnafımızın anlaşmalı üye iş yerlerinden yapacakları alışverişlerde indirim ve avantaj sağlanan ücretsiz TESK kartımız 1. Yılını doldurdu. Bu 1 yıllık süreçte en çok akaryakıt sektöründe kullanım yapılırken TESK kart kullanan esnaf sayısı 95 bin 280 oldu" dedi.

TESK kartı 2 milyon esnaf ve ailesine de ulaştırabilmenin amaçlandığını vurgulayan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Geçtiğimiz yıl 1 Aralık tarihinde dağıtımına başladığımız TESK kartın ulaştığı esnaf sayısı gün geçtikçe artıyor. Aralık ayından itibaren 1 yılda 101 bin 200 adet kart üretildi ve 95 bin 280'i birlik ve odalarımıza gönderildi. Önümüzdeki yıl bu sayıyı en az iki katına çıkararak kısa sürede 2 milyon esnafımız ve ailesine bu avantajlı kartı ulaştırmayı hedefliyoruz. 17 ayrı sektörde 28 farklı marka ile işbirliği sağladık. Gıda, eğitim, seyahat, sigorta, yazılım, e-ticaret gibi birçok farklı sektörde esnafımız belirlenen oranlarda indirim hakkını kullandı" diye konuştu.

"TESK kart 1 yılda en çok akaryakıt sektöründe kullanıldı"

En çok akaryakıt sektöründe TESK kart kullanıldığını bildiren Palandöken, "TESK kart 1 yılda en çok akaryakıt sektöründe kullanıldı. Toplam 30 bin 864 adet işlem ile 1 milyon 112 bin 608 litre akaryakıt alımı sağlandı. TESK kartla akaryakıtı ise en çok Malatya, Kayseri ve Isparta aldı. Akaryakıtı ise sağlık sektörü takip etti. Sağlık kampanyalarıyla 9 bin 11 işlem gerçekleştirildi. Bu kampanyadan ise en çok Trabzon, Uşak ve Samsun faydalandı. Kampanya dahilinde kredi başvuruları, okul kayıtları, sigorta yaptırımları gibi daha birçok avantaj kullanıldı" şeklinde söyledi. - ANKARA Bendevi Palandöken,Palandöken
10 Aralık 2018 Pazartesi 10:19