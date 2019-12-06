Palandöken, toplamda 100 kilometreyi bulan pistleriyle sezona "merhaba" diyecek

MUHAMMET MUTAF -Türkiye'nin1890 rakımdaki, en yüksek şehirlerinden olan ve kış turizminde adını dünyaya duyuran Erzurum, kayakseverleri Palandöken'de toplamda 100 kilometreyi bulan pistlerinde ağırlamak için hazır.

Dünyanın önemli kış turizm merkezleri arasında gösterilen Palandöken Kayak Merkezi'nde, yeni sezon için tüm hazırlıklar tamamlandı.

Valilik ve Büyükşehir Belediyesince yapılan çalışmalarla yeni kayak pistlerinin oluşturulduğu Palandöken'de turistler kesintisiz kayak yapmanın keyfini yaşayacak.

Kış turizminin "parlayan yıldızı" merkez, gondol, kızak, snowboard, yamaç paraşütü, gece kayağı, lastik raftingi gibi etkinliklerle de misafirlerini cezbedecek.

Yeni sezon görkemli açılışla başlayacak

Kayak denilince ilk akla gelen kentlerden Erzurum'a gelen turistler, gün içindeki kayağın yorgunluğunu akşam düzenlenecek organizasyonlarda keyifli anlar yaşayarak atacak.

Kolay ulaşımı ve rahat konaklama imkanlarının yanında birçok kış sporunun rahatlıkla yapılabildiği kayak merkezi, bugün yapılacak görkemli açılışla yeni kayak sezonuna "merhaba" diyecek.

Erzurum Valisi Okay Memiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyada eşi benzeri olmayan bir kış turizm merkezine sahip olduklarını söyledi.

Palandöken'de 5-6 otelin bulunduğunu anlatan Memiş, "En sonunda da biz 'Vilayetler Evi Palandöken' diye bir otel yaptık. Burası, 5 yıldız standartlarında, 150 yataklı bir butik otel." dedi.

Vali Memiş, Büyükşehir Belediyesi ile bütün tesisleri yenilediklerini, yeni pistler oluşturduklarını dile getirdi.

"Bir milyon turist hedefimiz var"

Güvenli pistlerin standartlarının yüksek olduğunu ifade eden Memiş, şöyle konuştu:

"Palandöken'de toplamda neredeyse 100 kilometre pist uzunluğuna ulaşıldı. Havalar iyi gittiği takdirde çok olumlu sonuçlar alacağız. Bir milyon turist hedefimiz var. Bununla ilgili havalimanında bir sorun yaşadık. İnşaat maalesef tam sezona yetiştirilemedi. Bununla birlikte yedek pisti kullanıyoruz. Yedek pistte İstanbul ve Ankara üzerinden karşılıklı iki sefer vardı. Bu seferlerin devam etmesini sağlayarak sorun yaşanmaması için büyük çaba sarf ediyoruz. CAT3-A sistemi yapılıyor, o da bittiğinde uçuşla ilgili artık çok sorun kalmamış olacak."

Kayak merkezinde resmi açılışa hazır olduklarını aktaran Memiş, akşam yapacakları görkemli açılışa herkesi davet etti.

Türkiye'nin en iyi tesislerine sahip olduklarını vurgulayan Memiş, şunları kaydetti:

"Türkiye'de tek olan Atlama Kuleleri, Avrupa'nın da en iyilerinden bir tanesi. Burada her cuma vatandaşımıza yönelik gösteri atlayışlarımız olacak. Salonlarımızda müsabakalarımız devam ediyor. Bunlarla birlikte uluslararası organizasyonların peşindeyiz. Federasyonların bize talepleri olduğu takdirde bunu değerlendirecek durumdayız. Hatta nasip olursa bu sene dünya snowboard şampiyonasını Erzurum'da düzenlemeyi düşünüyoruz. Bu konuda federasyondan bize talep geldi. Bütün dünyada en az 300 milyon insanın izleyeceği bir aktivite olacak inşallah. Önümüzdeki günlerde çok güzel organizasyonlara hep beraber imza atacağız."

Kaynak: AA