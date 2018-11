Palandöken: "Ülkemiz Kış Turizmi İçin Önemli Bir Nokta"

29 Kasım 2018 Perşembe 10:29



Kış turizminin sağlık ya da yaz turizmine göre daha çok geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "İçinde bulunduğumuz kış aylarında mevsimsel hareketlilik yaz aylarına göre geriliyor. İşsizlik rakamlarının daha da artmaması için kış aylarında önlem alınmalı. Bu önlem ise özellikle kış turizminin canlanması ile alınır. Kısa vadede kış turizminin canlanması işsizliği büyük oranda azaltırken, turistik bölgelerde esnafımız için de çok olumlu sonuçların ortaya çıkmasına sebep olacaktır" dedi."Dünya üzerinde ülkemiz kış turizmi için bulunmaz bir nimet"Ülkemizin coğrafi konumunun önemini iyi değerlendirmemiz gerektiğini belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Ülkemiz 4 mevsimi de yaşayan önemli bir coğrafi konumda bulunuyor. Bunun nimetlerinden yılın tüm aylarında faydalanmamız gerekiyor. Kış turizmi de bu avantajlardan birisi. Kış turizmine daha fazla tanıtım ile önem vererek, daha fazla kişiye ulaşarak hedefleri büyütmeliyiz. Kartalkaya, Palandöken, Uludağ gibi çok ünlü ve çok turist alan onlarca kayak merkezi var. Bu kayak merkezleri, termal tesisler, ününün artması gereken önemli yerler. Çünkü kış aylarında mevsimsel dönemlere göre işsizlik artıyor. Bu artışın önüne geçmek için tesislerimizin artırılması, daha fazla tanınır hale gelmesi dolayısıyla daha fazla turist çekerek o bölgedeki istihdamın da artmasını sağlamak gerekiyor" diye konuştu."Her şey dahil sistemin turizme de esnafa da faydası yok"Yerli ve yabancı turistlerin kış turizmine olan ilgisinin artmasının esnafı da mutlu ettiğine değinen Palandöken, "Kış turizmi, sağlık turizmi, yazın turizmin canlanması gibi turizm her dönemde esnafı da mutlu ediyor fakat son yıllarda daha da yaygınlaşan her şey dahil sistemi var. Her şey dahil sistemde yazın da kışın da turist otele adeta hapsediliyor. Turist yemeğini de otelde yiyor, eğlenmek isteyince de otelde duruyor. Dışarıya çıkıp çevre esnafından ne hediye alabiliyor, ne bölge güzelliklerini görüyor, ne oradaki yerel lezzetleri ve görselleri fark edebiliyor. Turizm tamamen otel turizmine dönüştürülüyor. Bunun ne turiste ne esnafa ne o bölgeye ne de ülkemize döviz girdisine fayda yok. Yerli ve yabancı turistlerin kış turizmi başta olmak üzere yılın her ayında turizme olan ilgisini canlı tutmalıyız. Özellikle turizm bölgelerindeki esnafımızın kazanç sağlamadığı dönemler olmamalı" şeklinde konuştu. - ANKARA