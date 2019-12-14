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Palandöken Ülkü Ocaklarında görev değişimi

Erzurum Ülkü Ocakları Palandöken İlçe Başkanlığına Şahin Çelik getirildi.

14.12.2019 10:57 | Son Güncelleme: 14.12.2019 11:01Palandöken Ülkü Ocaklarında görev değişimi
Ülkü Ocakları İlçe Başkanlığına Şahin Çelik getirildi.

Palandöken Ülkü ocağında bayrak değişimi yaşandı. Yaklaşık bir yıldır Palandöken Ocak başkanlığı görevinde bulunan Vedat görevini Şahin Çelik'e devretti. Devir teslim törenini Erzurum Ülkü Ocak'ları İl Başkanı Abdulkadir Gökçan'ın katılımlarıyla gerçekleşti.

Palandöken Ülkü Ocakları binasında yapılan devir teslim töreninde konuşan Başkan Çelik; "Bu davanın neferi olmak bu davada görev almak bizim için övünç kaynağıdır. Başta babam Zeki Çelik (Halter Zeki) ve abim Kerim Çelik olmak üzere yıllardır bu kutlu davaya ailece hizmet etmekten onur ve gurur duyuyoruz. Bu bir bayrak yarışıdır koltuklar, makamlar gelip geçicidir bizler gönüllere dokunmak, Ülkü ocaklarını en iyi şekilde temsil etmek ve bayrağı en üst noktaya taşımak için göreve getirildik. Bu şuurla görevimizi icra edeceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın, ayrıca bizleri bu göreve layık gören Ülkü Ocakları İl Başkanımız Abdulkadir Gökçan Başkan'ıma teşekkürlerimi sunuyorum. Başbuğumuz Alpaslan Türkeş'in de dediği gibi "Mevzu vatansa hepimiz ölelim mevzu makamsa hepiniz ölün." diyerek sözlerine son verdi.

Şahin Çelik Türk Bayrağını öperek görevi Vedat Koçak' tan devraldı. - ERZURUM

Palandöken, Erzurum, Koçak, Güncel

Kaynak: İHA

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