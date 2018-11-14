Palandöken Uludağ Buluşması" Lezzet Şöleniyle Gerçekleşecek

14 Kasım 2018 Çarşamba 15:20



14 Kasım 2018 Çarşamba 15:20

Bursa'da, "Palandöken Uludağ Buluşması" sloganıyla üçüncü Erzurum Günleri düzenlenecek.Bursa Erzurum Dernekleri Federasyonu Başkanı Ömer Ömeroğulları, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bursa'da çok sayıda Erzurumlunun yaşadığını ve kentte Erzurumluların 80 derneği bulunduğunu söyledi. Bu derneklerin bir araya gelerek Bursa Erzurum Dernekleri Federasyonunu oluşturduğunu aktaran Ömeroğulları, tarihi, kültürü, sanatı ve geçmişiyle Erzurum'un kadim bir şehir olduğunu belirtti.Bursa'nın da "Ulu Şehir" olduğunu ifade eden Ömeroğulları, Erzurum ile Bursa'nın birbirine benzeyen özellikleri ve güzellikleri bulunduğunu vurguladı. Ömeroğulları, "Birbirine benzeyen iki güzel şehri buluşturmak gerekir diye düşündük. Bu yıl üçüncüsünü yapacağımız organizasyonda sloganımız 'Palandöken Uludağ Buluşması' oldu." dedi.Ömeroğulları, Erzurum'un 20 ilçesi olduğunu hatırlatarak "20 ilçenin belediye başkanı, kaymakamı, Büyükşehir Belediye Başkanı ve yeni gelen Erzurum Valimiz Bursa'da yapılacak Erzurum Günleri'ne katılacak. İlçelerimiz kendi yöresel ürünleriyle katılacak. Bir ilçe belediyesi kendi standını açacak ve ilçedeki yöresel ürünlerini tanıtacak. Kaymakam da standında olacak. Bursa'daki belediyelerimiz de stantlarını açarak bu organizasyonda yer alacak." dedi.Organizasyonun Çırpan Mahallesi'ndeki Çarşamba kapalı pazar alanında gerçekleştirileceğini anlatan Ömeroğulları, şunları söyledi:"Etkinliklerimiz 20 Kasım'da başlayacak. 20 Kasım'da Erzurum Büyükşehir Belediyesinin oluşturduğu kar küresi Kent Meydanı'na getirilecek ve burada kadayıf dolması dağıtılacak. Aynı etkinlik 21 Kasım'da 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda, 22 Kasım'da da organizasyonun gerçekleştirileceği kapalı pazar alanında yapılacak. Bu etkinlik 26 Kasım'a kadar devam edecek. Tüm yöresel ürünlerimiz sergilenecek. Erzurum Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki bakır işlemeden deri işlemeye kadar tüm sanat dalları atölyeleriyle beraber organizasyonda olacak. Organizasyonda satışı yapılacak yöresel ürünlerin hepsi Erzurum'dan getirilecek. Etkinliğe katılacak vatandaşlar, tereyağı, çeçil peyniri, peynirin her çeşidi, doğal bal, dut, pestil, ceviz gibi Erzurum'da yetişen onlarca ürünleri burada bulacaklar. Lezzet şöleni olacak burada."Ömeroğulları, Erzurum'dan gelen etle yapılacak cağ kebabının de damakları şenlendireceğini kaydederek "Kadayıf dolması, su böreğini bulacaklar. Bunların hepsini organizasyonda rahatlıkla tadabilecekler. Bunların haricinde yöresel el sanatları ürünleri de sergilenecek. Yöresel sanatçılarımız sahne alacak. Erzurum ile Bursa'yı tam anlamıyla buluşturmuş olacağız." dedi.