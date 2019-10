Atatürk Üniversitesinin ev sahipliğinde Erzurum 'da " Palandöken Uluslararası Hemşirelik Eğitimi Kongresi" düzenlendi.Üniversite yerleşkesindeki Nenehatun Kültür ve Gösteri Merkezi'nde başlayan ve 3 gün devam edecek kongreye 15 yabancı, 28 yerli akademisyen katılıyor.Erzurum Valisi Okay Memiş, açılışta yaptığı konuşmada, Atatürk Üniversitesinin, bilimsel çalışmalarla dünya üniversiteleri ile yarıştığını ve bu çalışmaların sadece şehre değil, ülkeye büyük katkılar sunduğunu söyledi.Atatürk Üniversitesinin, ülkenin en köklü üniversitelerinden olduğunu ifade eden Memiş, şöyle konuştu:"Atatürk Üniversitesi, üç büyük vilayetten sonra temelleri atılmış, Türkiye'nin akademik hayatına katkı sağlamış ve Erzurum'un gelişmesine çok büyük faydası olan bir kuruluştur. Erzurum, bir eğitim kentidir. Anadolu'nun ilk üniversitelerinden biri kabul edebileceğimiz neredeyse bin yıl önce yapılmış Hatuniye Medresesi Çifte Minareli medrese 1000 yıllık Selçuklu mirası ve adeta şehrimizin tapu senedi gibidir. Erzurum en az 1000-1500 yıl süreç içerisinde Anadolu'nun en önemli en stratejik şehirlerinden birisidir."Memiş, hemşirelik fakültelerinin önemini vurguladı. Malezya Üniversitesine her türlü desteği sağlarız"Malezya Üniversitesinin, Erzurum'da birim açmak istediğini belirten Memiş, "Malezya Üniversitesinin Erzurum'da açmak istediği birim için bizler elimizden elen tüm desteği sağlarız. Bina veya benzeri talepleri olursa buradan belirtmek isterim, kapılarımız sonuna kadar kendilerine açık. Malezya Üniversitesi Rektörü hanımefendi aramızda kendisi talepte bulunması halinde her türlü desteği sağlayacağımızı belirtmek isterim." diye konuştu.Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı da ev sahipliğini yaptıkları programın bu alanda gerçekleştirilen 2. uluslararası kongre olma özelliğini taşıdığını aktardı.Katılımın memnuniyet verici olduğunu ve bilim adına önemli bir kongrenin olacağını söyleyen Çomaklı, şunları kaydetti:"Çağımız teknoloji çağı, bilgi çağı, uzay çağı. Farklı bir çağdayız ve bu çağ daha önce yaşanmış çağlar gibi değil. Her şey o kadar hızlı değişiyor. Bu değişim hızına yetişemeyenler veya bu değişimi fark edemeyenler tarihin tozlu raflarında bir bir yerini alıyor. Bugün dünyada böylesine geniş yelpazede yer alan, kritik hizmetleri yenilikçi yaklaşımlarla, etkili ve güvenli sunabilen hemşirelerin yetiştirilmesine ihtiyaç vardır. Üniversite olarak tüm birimlerimize, bu bağlamda da hemşirelik fakültesine gerekli imkanları sunuyoruz. Onlardan vizyoner olmalarını ve bunu gerçekleştirmelerini bekliyoruz."Malezya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aini İderisin de Erzurum'da düzenlenen uluslararası bir kongreye katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Kendisiyle birlikte kongreye katılan yabancı bilim insanları için kongrenin verimli geçeceğine inandığını belirten İderisin, "Bugün başlayan kongre hemşirelik alanında yapılan bilimsel çalışmaların bizlerle paylaşılması adına verimli olacaktır. Yapılacak sunumların burada bulunan yabancı akademisyenlerin kendi çalışmalarında kendilerine yol göstereceğine eminim." ifadelerini kullandı.