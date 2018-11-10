Palandöken, "Üzüntümüz ve Acımız Büyük"

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken
, Hakkari
'nin Şemdinli
ilçesinde karakolun mühimmat deposunda meydana gelen patlama sonucu, 7 askerin şehit olması ve 25 askerin yaralanması sebebiyle mesaj yayımladı.
Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik Ortaklar
köyünde bulunan üs bölgedeki karakolda, mühimmatın infilak etmesi sonucunda 7 askerimizin şehit olduğu ve 25 askerimizin de yaralandığı haberini ülke olarak büyük bir üzüntü ile öğrendik. Bu elim haber bizi ve ülkemizi derinden sarstı. Üzüntümüz ve acımız çok büyük. Millet olarak acı içindeyiz. Esnaf ve sanatkarlar olarak, şehitlerimize, Allah'tan rahmet, silahlı kuvvetlerimizin değerli mensuplarına, şehitlerimizin yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Yaralı askerlerimize ise yüce Allah'tan acil şifalar diliyorum." - ANKARA
Şemdinli,Bendevi Palandöken,Hakkari
10 Kasım 2018 Cumartesi 16:47