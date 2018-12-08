Palandöken: "Yeniyıl İndirimi Diye Zamlı Fiyattan Satış Yapılıyor"

Yeni yıl indirimlerinin şimdiden başladığını fakat birçoğunun aldatmacadan ibaret olduğunu vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken
, "Yeni yıla 1 ay kala yeni yıl indirimleri başladı. Fakat bu indirimlerin birçoğu tamamen aldatmacadan ibaret. Birçok marka ve birçok büyük mağaza birkaç ay önceden fiyatları şişirip yeni yıl indirimi diye eski fiyata indiriyor ya da normal fiyatın üzerine yapıştırdıkları indirim etiketine zamlı fiyatı yazıyorlar. Yaz, kış, sezon sonu, garaj, bayram, yılbaşı gibi yılın her ayında ve her haftasında indirim olmaz" dedi.
-"Yeniyıl indirimi diye zamlı fiyattan satış yapılıyor"
Vatandaşların yeni yıl indirimlerine karşı uyanık olması gerektiğini belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "AVM'lerde birçok marka ve caddelerde büyük mağazalar yeni yıl indirimlerini çoktan başlattı. Bu indirimler ise vatandaşı gerçekten indirim varmış gibi tuzağa düşürecek cinsten. Öyle ki çok bilinen bazı markaların ürün etiketlerinin üzerine kırmızı indirim etiketi var. Bu kırmızı etiket ise kaldırıldığında altında asıl fiyatın daha uygun olduğu görülüyor. Yine birçok mağaza birkaç ay önceden fiyatları yükseltip, yılbaşı indirimi adı altında normal fiyattan satışa devam ediyorlar. İndirim aldatmacası yılın 12 ayında da devam ediyor. Yazın yaz indirimi, sezon sonu indirimi, kış indirimi, kış sezon sonu indirimi, bayram indirimi, garaj indirimi, yılbaşı indirimi gibi her ay, her hafta muhakkak bir indirim kampanyası düzenleniyor. Yılın her ayında ve her haftasında hatta her günüde indirim olmaz. Mevzuattaki boşlukları kullanarak vatandaşları alışverişin cazibesine sürüklüyorlar" diye konuştu.
-"Garaj indirimleri satış taktiği"
Güvenilir alışveriş için öncelikle vatandaşların piyasa kontrolü yapması ve güvendikleri esnaftan gönül rahatlığı ile alışveriş yapılmasının önemine işaret eden Palandöken, "İndirim aldatmacalarında bir başka seçenek ise çok büyük puntolarla vitrin camlarına ve reyon üzerlerine yüzde 50, 70 indirim yazmak ve altında küçücük bir not ile yüzde 50'ye ve 70'e varan indirimlerle diye eklemek. Halbuki tüm mağazada ya da o reyonda sadece birkaç ürün gerçekten yüzde 50 indirimli, diğerleri ise yüzde 10-20 civarı. Tamamen müşteri çekmek için algıyı değiştirmek amaçlı yapılıyor. Bununla birlikte özellikle büyükşehirlerde yaygınlaşan garaj indirimleri de yüzde 80'e varan indirimler şeklinde tamamen pazarlama taktiği ile satış yapıyor. Dükkanların suyumu çıktı veya garajda satışa sunulan ürünler özel mi üretiliyor? Vatandaşlarımızın çok az bir kısmı indirim kampanyalarındaki bu tuzakların farkına varabiliyor. Gerçekten indirimli mi yoksa bir aldatmaca mı ikilemini yaşamamak için vatandaşlarımız gönül rahatlığı ile bildikleri ve tanıdıkları esnafımızı tercih edebilir. Yeni yılda sevdiklerini mutlu etmek isteyen, yeni yıl alışverişini şimdiden tamamlamak isteyenler için esnafta her cebe uygun her çeşit hediye ve gıda ürünü mevcut" şeklinde söyledi. - ANKARA
Bendevi Palandöken,Palandöken
08 Aralık 2018 Cumartesi 11:03