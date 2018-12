Palandöken: "Yerli Malı Kullanmak Vatandaşlık Görevidir"

11 Aralık 2018 Salı 11:24



11 Aralık 2018 Salı 11:24

Her yılın 12-18 Aralık haftasını kapsayan Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası nedeniyle yazılı bir açıklamada bulunan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yerli malı kullanmanın vatandaşlık görevi olduğunu söyledi.Palandöken, "Yerli kurllanmaya her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Yerli malı kullanmanın ekonomik kalkınma için önemi birinci sırada. Yerli üretim logolu ürünler de bu amaca hizmet eden en güzel uygulama oldu. Bu yüzden alışverişte öncelikle tercih edilmesi gereken şey üzerinde yerli üretim logosu bulunan ürünlerin alınması. Bununla birlikte israftan kaçınmak da bu haftanın önemini kavramaktan geçiyor. Evimizde işimizde hiçbir zaman israf etmemek, gereksiz ürün almamak, suyu elektriği gereksiz yere harcamamak gibi davranışları alışkanlık haline getirmeliyiz. En önemlisi de tutum, yatırım ve yerli malı kullanmayı senede bir gün ya da bir hafta değil her gün hatırlamalıyız" dedi."Yerli malı kullanmak hepimizin öncelikli görevidir"Yerli ve milli olmanın ilk koşulunun yerli ürün kullanmak olduğunu vurgulayan Palandöken, "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası'nın ülkemiz için önemi çok büyük. Yerli ve milli olma yolunda başarılı ve hızlı şekilde ilerlerken, kendi aracımızı ürettiysek, birçok sektörde ihracatımız ithalatımızı geçtiyse bu büyük bir başarıdır tabii ki ama asla yeterli değildir. Yerli üretim logolu ürün almanın yanında evimizde, işyerimizde, kurumlarda tasarruflu davranmak ile desteklenmelidir. Gereksiz yere gıda israfı, elektrik, su gibi enerji ve doğal kaynakların israfı, ihtiyaçtan fazla alışveriş gibi davranışlardan da kaçınmalıyız. Bu haftanın önemini iyi kavramalıyız. Tasarruf yapmak, yerli ürün kullanmak, israftan kaçınmak gibi davranışları alışkanlık haline getirmeliyiz. Bunu önce kendimizden başlayarak yaparsak yeni nesillere sadece öğüt vermek yerine güzel bir davranış da kazandırmış oluruz" diye söyledi."Yerli olmak tutumlu davranıp israftan kaçınarak olur"Gereksiz olan her şeyden kaçınmamız gerektiğinin altını çizen Palandöken mesajına şöyle devam etti: "Günde 5 milyonun üzerinde ekmek çöpe gidiyor. ya da işimiz bitince kapatmadığımız elektrik, su faturaları sonrasında kullanmadığımız halde ödediğimiz faturalara dönüşüyor. İki ayakkabımız varken üçüncüsünü almak cebimizden fazla para çıkmasına, evde gereksiz yere yer işgal etmesine neden oluyor. Yerli olmak tutumlu davranarak israf etmekten kaçarak gerçekleşir. Yalnızca yılın bir haftasında yerli malı kullanmak hiçbir işe yaramaz. Yılın her günü bunu önceliğimiz haline getirmeli ve hatırlamalıyız. Gereksiz olan her türlü harcamadan uzak durmalı ve israfla her alanda mücadele etmeliyiz. Devamlı ithal ve yabancı ürün alma trendinden vazgeçmeliyiz. Paramız yurtdışına çıkmasındansa içeride kendi ekonomimizin çarkında dönmeli." - ANKARA