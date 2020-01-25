Haberler » Güncel » Palet fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı - Haber

Palet fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde fabrikada çıkan yangında maddi hasar oluştu.

25.01.2020 19:49 | Son Güncelleme: 25.01.2020 19:50

'nın ilçesinde fabrikada çıkan yangında maddi hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Hanlı Mahallesi'ndeki palet geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Fabrika bahçesinde bulunan paletlerin alev almasıyla büyüyen yangın, vatandaşların da yardımıyla ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı.

Öte yandan yangına müdahale etmek isterken dumandan etkilenen 2 vatandaşın ayakta tedavi edildiği belirtildi.

Palet fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Arifiye, Sakarya, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

20:46  Adıyaman'daki 200 mahkum İslahiye'ye getirildi
20:41  Enkazda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor
20:45  Doğanyol'a yardım için Kahramanmaraş, görevlendirildi
20:40  Depremde 29 can kaybı, 1466 yaralı
20:45  Enkaz altındaki Azize Çelik ile görüşen UMKE görevlisi o anları anlattı
25.01.2020 20:47:32