03.07.2019 08:05
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Palet fabrikasında yangın

Palet fabrikasında yangın

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, palet üretimi yapan bir fabrikada çıkan yangın, itfaiyenin 2 saatlik müdahalesi sonucu söndürüldü.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, palet üretimi yapan bir fabrikada çıkan yangın, itfaiyenin 2 saatlik müdahalesi sonucu söndürüldü.
Yeni Sanayi Mahallesi 551 Sokak'taki bir palet fabrikasında gece saatlerinde yangın çıktı. Fabrikadan alevlerin yükseldiğini gören çevre sakinleri, durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, evlere yakın bir noktada olan fabrikadaki yangına müdahale etti. Yaklaşık 2 saatlik süren çalışmayla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yeni Sanayi Mahallesi Muhtarı Osman Yalın, "Mahallemizde bulunan Hüseyin Yıldırım'a ait Dedeoğlu mahrukat ve palet fabrikasında yangın çıktı. İhbarımız üzerine ekipler gelerek yangını söndürdü. Mahallemiz büyük bir tehlike atlattı diyebiliriz" dedi.
Büyük çapta maddi zarara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


- Aydın
Kaynak: DHA
Nazilli, Aydın, Güncel

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