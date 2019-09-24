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Palet fabrikasındaki yangın 10 iş yerine sıçradı

AFYONKARAHİSAR'ın Çay ilçesindeki sanayi sitesinde bulunan ahşap palet fabrikasında yangın çıktı.

24.09.2019 17:10Palet fabrikasındaki yangın 10 iş yerine sıçradı
AFYONKARAHİSAR'ın Çay ilçesindeki sanayi sitesinde bulunan ahşap palet fabrikasında yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek fabrikanın yanındaki 10 iş yerine sıçradı. Çok sayıda itfaiye ekibiyle yangına müdahalenin sürdüğü belirtildi.
Çay ilçe merkezine yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Yeni Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren bir palet fabrikasında saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangın bir anda büyüyerek, iş yerindeki ahşap paletlere sıçradı. Alevlere fabrika çalışanları kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalışırken, durum itfaiyeye bildirildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Polis ve jandarma çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de fabrikanın yanında bazıları depo olarak kullanılan 10 iş yerine sıçrayan yangını kontrol altına alarak söndürmeye çalıştı. Çay Belediye Başkanı AK Parti'li Hüseyin Atlı da olay yerine gelerek çalışmaları inceledi ve itfaiye ekiplerini yönlendirdi. İş yeri sahipleri ise endişeli gözlerle çalışmaları takip etti. Yangına müdahalenin sürdüğü belirtildi.



İtfaiye, Çay, Güncel

Kaynak: DHA

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