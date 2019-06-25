25.06.2019 08:57
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Palet imalathanesindeki konteynerler alev alev yandı

Palet imalathanesindeki konteynerler alev alev yandı

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin Gebze ilçesinde palet imalathanesi ve geri dönüşüm tesisi olarak faaliyet gösteren işletmede çıkan yangında işçilerin kaldığı konteynerler alev alev yandı.

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli 'nin Gebze ilçesinde palet imalathanesi ve geri dönüşüm tesisi olarak faaliyet gösteren işletmede çıkan yangında işçilerin kaldığı konteynerler alev alev yandı.

Olay, gece saatlerinde Gebze Balçık Mahallesi'nde bulunan palet imalathane ve geri dönüşüm tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, imalathanede işçilerin kaldığı ve depo olarak da kullanılan konteynerlerde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ahşap malzemelere sıçrayan alevlerin hızla büyüdüğünü gören işletme görevlileri durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan konteynerlere müdahale ederek söndürdü. Yangın hakkında inceleme başlatıldı. - KOCAELİ
Kaynak: İHA
Kocaeli , İşçi , Gebze , 3. Sayfa

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