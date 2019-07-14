14.07.2019 16:04
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Paletli Yüzme: 15 Temmuz Şehitlerini Anma Türkiye Yaz Şampiyonası

Paletli Yüzme: 15 Temmuz Şehitlerini Anma Türkiye Yaz Şampiyonası

Ordu'da düzenlenen Paletli Yüzme 15 Temmuz Şehitlerini Anma Türkiye Yaz Şampiyonası sona erdi.

Ordu'da düzenlenen Paletli Yüzme 15 Temmuz Şehitlerini Anma Türkiye Yaz Şampiyonası sona erdi.
Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunca Durugöl Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen şampiyonaya, 7 ildeki 28 spor kulübünden 245 sporcu katıldı.
Paletli Yüzme Bireysel B, Yıldız ve Küçükler kategorilerinde düzenlenen şampiyona bugünkü yarışların ardından tamamlandı.
Yarışların ardından kız-erkek genç, küçük ve yıldız kategorilerinde dereceye giren sporculara madalyaları verildi.
Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, önemli bir organizasyona daha ev sahipliği yaptıkları için mutlu olduklarını belirerek, şampiyonaya katılan sporcu ve antrenörlerine teşekkür etti.
Kaynak: AA
Türkiye, Ordu, Spor

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