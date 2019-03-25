Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu
(TSSF) tarafından Edirne
'de düzenlenen Paletli Yüzme Bireysel Açık Yaş Bahar Şampiyonası'nda Derin Toparlak erkeklerde Türkiye
rekoru kırdı.
Federasyondan yapılan yazılı açıklamaya göre Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü
Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'nda 20 spor kulübünden 77'si kadın toplam 157 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen şampiyonada, Bakırköy
Ata Spor Kulübünden Derin Toparlak, Türkiye rekoruna imza attı.
Derin, erkekler 1500 metre su üstü disiplininde 12.33.99'luk dereceyle büyüklerde yeni Türkiye rekorunun sahibi oldu.
Ayşe Ceren Yeşilbaş'tan 4 birincilik
Kadınlar kategorisinde büyüklerde yarışan ve geçen yıllarda gençlerde dünya şampiyonluğuna imza atan İstanbul Teknik Üniversitesi
Geliştirme Vakfı Okulları Spor Kulübünden Ayşe Ceren Yeşilbaş, 4 kez şampiyonluğa uzanarak yarışmaların en çok birincilik kürsüsüne çıkan sporcusu oldu.
Ayşe Ceren 400, 800, 1500 metre su üstü ve 50 metre çift palette rakiplerini geride bırakarak şampiyonluklara uzandı.
Erkeklerde 3 sporcudan üçer şampiyonluk
Erkeklerde 3 sporcu, üçer kez birincilik kürsüsüne çıktı.
Şampiyonada kırılan tek rekorun sahibi Derin Toparlak, 400, 800 ve 1500 metre su üstü disiplinlerinde olmak üzere 3 kez şampiyonluk madalyasını boynuna taktı. Çorum
Maviay Spor Kulübünün sporcusu Kaan
Demir, 100, 200 ve 400 metre çift palet yarışlarında şampiyon olurken, benzer bir başarıyı Bahçelievler
Su ve Doğa Spor Kulübünün yıldız sporcusu Mustafa Elmas
ortaya koydu. Yıldızlar yaş grubunda mücadele eden Mustafa Elmas, 50, 100 ve 200 metre su üstü disiplinlerinde şampiyonluğa ulaştı.
Türkiye, Spor
Kaynak: AA