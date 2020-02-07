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Paletli Yüzme Bireysel Açık Yaş Federasyon Şampiyonası başladı

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Paletli Yüzme Bireysel Açık Yaş Federasyon Şampiyonası, Edirne'de başladı.

07.02.2020 19:13 | Son Güncelleme: 07.02.2020 19:14
Sualtı Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Paletli Yüzme Bireysel Açık Yaş Federasyon Şampiyonası, 'de başladı.
Olimpik Yüzme Havuzu'nda 9 Şubat Pazar gününe kadar sürecek şampiyonada 128 sporcu ve 20 kulüp yarışacak.
İlk gün kadınlarda bin 500 metre su üstü ve 400 metre çift palet yarışmaları yapıldı.
Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Spor Koordinatörü İrfan Kara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, paletli yüzmenin lokomotif branşlarından olduğunu belirterek, "En fazla önem verdiğimiz, en fazla takım ve sporcunun bulunduğu branş paletli yüzmedir. Geçmişten bugüne elde ettiğimiz başarılar, bu branşa ne kadar önem verdiğimizin göstergesidir." diye konuştu.
Paletli Yüzme Bireysel Açık Yaş Federasyon Şampiyonası başladı

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanlığı, Türkiye, Edirne, Güncel

Kaynak: AA


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