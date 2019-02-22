Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu
(TSSF) tarafından düzenlenen 2019 Paletli Yüzme Kulüpler Arası Gençler Türkiye
Şampiyonası, Kocaeli
'nin Gebze
ilçesinde başladı.
Bu yılın ilk Türkiye
şampiyonasına, 26 spor kulübünden 134 kız ve 151 erkek olmak üzere toplam 285 sporcu katılıyor. Gebze
Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen şampiyonada, sporcular "su üstü", "çift palet", "dip" ve "tüp" kategorilerinde madalya kazanmak için mücadele ediyor.
Şampiyona, 24 Şubat'ta sona erecek.
Kocaeli, Gebze, Türkiye, Spor
Kaynak: AA