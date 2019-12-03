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Paletli yüzmede 11 madalya

Macaristan'da düzenlenen CMAS Kulüpler Arası Paletli Yüzme Gençler Dünya Şampiyonası'nda Türk sporcular 6 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

03.12.2019 12:54 | Son Güncelleme: 03.12.2019 12:54Paletli yüzmede 11 madalya
Macaristan'da düzenlenen CMAS Kulüpler Arası Paletli Yüzme Gençler Dünya Şampiyonası'nda Türk sporcular 6 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.
Kecskemet kentinde düzenlenen organizasyonda 13 ülkeden 33 takım ve 277 sporcu madalya mücadelesi verdi. Şampiyonada 'yi, Tenis Yüzme Kayak Kulübü (TYK) ve Elit Yüzme Kulübü temsil etti.
Tenis Yüzme Kayak Spor Kulübü sporcularından 10 yaşındaki Ali Aras Ödüm, 100 ve 200 metre su üstünde dünya şampiyonu, 50 metre su üstünde ise ikinci oldu. 15 yaşındaki Kaan Kahraman 50 metre dip ve 50 metre su üstünde altın ve 13 yaşındaki Zeynep Elbir 50 metre su üstünde altın, 100 metre su üstünde de üçüncü oldu.
13 yaşındaki Niyazi Kerimoğlu ise 50 metre su üstünde gümüş madalya elde etti.
Bayrak takımı birer altın ve bronz madalya kazandı
Tenis Yüzme Kayak Spor Kulübü sporcularından Zeynep Elbir, Renan Özgün Yaman, Deniz Mutlu ve Niyazi Kerimoğlu'ndan oluşan 13-14 yaş bayrak takımı, 4x50 metre su üstünde dünya şampiyonu olmayı başardı.
14-15 yaş kategorisinde ise Kaan Kahraman, Yağmur Özler, Esma Nur Kerimoğlu ve Enes Elbir'den oluşan bayrak takımı 4x50 metre su üstünde bronz madalya kazandı.
Elit Yüzme Kulübü'nün Bilge Akbaş, Yaren Akkaya, Rüzgar Arın Özcan ve Ahmet Mirza Demir'den oluşan 10-11 yaş kategorisi bayrak takımı ise 4x50 metre su üstünde gümüş madalya elde etti.
TYK Spor Kulübü Teknik Direktörü Eşref Esen, büyük bir başarı elde ettiklerini vurguladı.
Paletli yüzmede elde edilen bu başarının Türkiye adına gurur verici olduğunu belirten Esen, dünya çapındaki başarılarla Türkiye'de bu sporu yapanların sayısının artmasının mutluluk verici olduğunu kaydetti.

Türkiye, Spor

Kaynak: AA

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