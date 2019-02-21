Paletli Yüzmede 2019'Un İlk Türkiye Şampiyonası Yarın Başlıyor

Paletli yüzmede 2019'un ilk Türkiye şampiyonluğu yarışlarında 134 kız, 151 erkek sporcu 4 farklı kategoride madalya kürsüsü için mücadele edecek.

Kocaeli Gebze'deki Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Olimpik Yüzme Havuzu'nda 22-24 Şubat tarihleri arasında yapılacak Paletli Yüzme Kulüplerarası Gençler Türkiye Şampiyonası'nda gençler A, gençler B ve yıldızlar yaş gruplarında 26 spor kulübünden toplam 285 sporcu mücadele edecek. Sporcular kız ve erkeklerde su üstü, çift palet, dip ve tüp kategorilerinde 50 metre ile 1500 metre arasında çeşitli mesafelerde madalya kürsüsü için yarışacaklar.

Yarışmaya katılan spor kulüplerine ve sporcularına başarılar dilediğini söyleyen TSSF Başkanı Doç. Dr. Şahin Özen, "Paletli yüzmede yeni sezonun ilk Türkiye şampiyonluğunu gerçekleştiriyoruz. Eminim son derece heyecanlı mücadelelere tanık olacağız. Katılımın son derece yüksek olması çok sevindirici. Paletli yüzme gençlerde geçen yıl ülkemizde yaptığımız Avrupa Şampiyonası'nda 4'ü altın olmak üzere 14 madalya kazanma başarısı gösterdik. Gençlerimizin azmi ve kararlılığı sayesinde bu gururu yaşadık. Ülkemizde yaptığımız ulusal şampiyonalar, genç sporcularımızı uluslararası yarışmalara hazırlayan önemli organizasyonlardır" dedi.

TSSF Başkanı Doç. Dr. Şahin Özen, Spor Genel Müdürlüğü başta olmak üzere, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Gökhan Yavaşer, Kocaeli Valiliği, Gebze Kaymakamlığı, TSSF İl Temsilcisi Celal Kavas ve organizasyon ekibine verdikleri destek ve çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Kaynak: Bültenler