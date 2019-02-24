Paletli Yüzmede 2019'un İlk Türkiye Şampiyonası'nda 7 Türkiye Rekoru Kırıldı

Şampiyonanın en çok altın madalya alan sporcuları kızlarda 4 madalya ile Beril Ülker, erkeklerde 3 altın madalya ile Onur Berke Kuyumcu oldu.

Kocaeli Gebze'deki Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Olimpik Yüzme Havuzu'nda 22 Şubat'ta başlayan ve bugün sona eren 2019'un ilk paletli yüzme şampiyonası, genç sporcuların yoğun katılımı ile gerçekleşti. 26 spor kulübünden 134 kız, 151 erkek olmak üzere toplam 285 sporcu 3 gün boyunca madalya kürsüsü için kıyasıya mücadele etti. Genç A, genç B ve yıldızlar yaş gruplarındaki yarışlar su üstü, çift palet, dip ve tüplü kategorilerinde yapıldı.

7 TÜRKİYE REKORU

50 ila 1500 metre mesafeleri arasında yapılan mücadelelerde yılın ilk Türkiye rekorları geldi. Yarışlarda toplam 7 yeni Türkiye rekoruna imza atıldı. Şehitkamil Belediye Spor Kulübü'nden Yunus Ayvazoğlu, genç B yaş grubunda 100, 200 ve 400 metrede toplam 3 Türkiye rekoru kırdı. Elit Spor Kulübü'nden Selin Aksu, 50 metre çift palette genç A ve B yaş grubunda ve 100 metre çift palette genç B'de toplam 3 Türkiye rekoruna imza atarken, İTÜ GVO Spor Spor Kulübü'nden Beril Ülker ise genç B yaş grubunda 100 metre tüplüde yeni Türkiye rekorunun sahibi oldu.

BERİL ÜLKER 4 ALTIN MADALYAYA İMZA ATTI

Kızlarda, 50 ve 100 metre su üstü, 100 metre tüplü, 50 metre dip kategorilerinde toplam 4 altın madalya alarak şampiyonluk kürsüsüne en fazla çıkan isim İTÜ GVO Spor Kulübü'nden Beril Ülker olurken, erkeklerde şampiyonanın en çok altın madalya alan ismi ise Bakırköy Su Sporları Kulübü'nden Onur Berke Kuyumcu oldu. Onur Berke Kuyumcu, 50 ve 100 metre su üstü, 50 metre dip kategorilerinde toplam 3 altın madalya kazandı.

EN BAŞARILI KULÜPLER KIZLARDA İTÜ GVO, ERKEKLERDE ŞEHİTKAMİL BELEDİYE SPOR KULÜBÜ

Müsabakaların ardından en başarılı spor kulüpleri de belli oldu. Kızlarda en başarılı takım İTÜ GVO Spor Kulübü olurken, ikinci sırada Bahçelievler Belediye Spor Kulübü, üçüncü sırada Bakırköy Su Sporları Kulübü yer aldı. Erkeklerde Şehitkamil Belediye Spor Kulübü en başarılı kulüp oldu. Şehitkamil'i Bakırköy Su Sporları Kulübü ve Bahçelievler Belediye Spor Kulübü takip etti.

Şampiyona, bugün yapılan yarışlardaki ödüllerin takdim edildiği kapanış töreni ile sona erdi. Törene, TSSF Başkanı Doç. Dr. Şahin Özen, TSSF Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Arslan, TSSF Kocaeli İl Temsilcisi Celal Kavas katıldı. Ödül töreninde konuşan TSSF Başkanı Doç. Dr. Şahin Özen, paletli yüzmede kırılan her Türkiye rekorunun, ülkemizi uluslararası yarışlarda yeni madalyalara doğru götüren önemli kilometre taşı olduğunu vurguladı. Doç. Dr. Şahin Özen, rekor kıran ve madalya kürsüsüne çıkan sporcuları kutladığını belirterek, "Yoğun katılımları nedeniyle bütün sporculara ve antrenörlerine teşekkür ediyorum" dedi.

TSSF Başkanı Doç. Dr. Şahin Özen, Spor Genel Müdürlüğü başta olmak üzere, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Gökhan Yavaşer, Kocaeli Valiliği, Gebze Kaymakamlığı, TSSF İl Temsilcisi Celal Kavas ve organizasyon ekibine verdikleri destek ve çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Kaynak: Bültenler