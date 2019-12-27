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Paletli yüzmede 2019'un son Türkiye Şampiyonası Kocaeli'de başladı

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından düzenlenen Paletli Yüzme Bireysel Genç B, Yıldız ve Küçükler Kış Şampiyonası, Kocaeli'de başladı.

27.12.2019 11:48 | Son Güncelleme: 27.12.2019 12:05 Paletli yüzmede 2019'un son Türkiye Şampiyonası Kocaeli'de başladı
Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından düzenlenen Paletli Yüzme Bireysel Genç B, Yıldız ve Küçükler Kış Şampiyonası, 'de başladı.
ilçesindeki GHSİM Olimpik Yüzme Havuzu'nda organize edilen şampiyonaya 141'i erkek, 280 sporcu katılıyor.
Genç B, yıldızlar ve küçükler kategorilerinde yapılan mücadeleler, su üstü, çift palet, dip ve tüp disiplinlerinde gerçekleştiriliyor.
Sporcular, 50 ile 800 metre arasındaki mesafelerde dereceye girmek için mücadele ediyor.
TSSF Başkanı Şahin Özen, yaptığı açıklamada, organizasyona katılan tüm sporculara başarılar diledi.
Şampiyonada, 280 sporcu arasından 2019'un son Türkiye şampiyonlarının belirleneceğini aktaran Özen, "Genç B, yıldızlar ve küçükler yaş grupları, ülkemizin paletli yüzme genç ve büyüklerde gelecekteki uluslararası şampiyon sporcularının altyapısını oluşturmaktadır. Onların performansını uluslararası düzeye çıkarmak için 2020 yılında da organizasyonlar gerçekleştireceğiz. Kocaeli Gebze'deki şampiyonluk organizasyonuna destek veren Kocaeli Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Gebze Kaymakamlığı ve Gebze Belediyesi, ayrıca bütün organizasyonlarımızda bizleri destekleyen Spor Genel Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye, Kocaeli, Gebze, Spor

Kaynak: AA

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