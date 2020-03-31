Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

'Paletteki ayak kemiği kaçak göçmene ait olabilir' iddiası

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde sahile vuran yüzücü paletindeki ayak kemiklerinin yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalışan kaçak göçmene ait olabileceği öne sürüldü.

31.03.2020 14:22 | Son Güncelleme: 31.03.2020 14:23
'Paletteki ayak kemiği kaçak göçmene ait olabilir' iddiası

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde sahile vuran yüzücü paletindeki ayak kemiklerinin yüzerek Yunanistan 'a geçmeye çalışan kaçak göçmene ait olabileceği öne sürüldü.

Kuşadası'na bağlı Davutlar Mahallesi'ndeki Sevgi Plajı Sahili'nde, geçen pazar günü içinde ayak kemikleri parçası olan bir yüzücü paleti bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede paletin içerisindeki kemik parçasının insan ayağına ait olduğu belirlendi. Kemik parçaları, İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

BALIK ADAMLAR HAREKETE GEÇTİ

Kentte şok yaşatan olay, ilçede faaliyet gösteren sualtı sporları kulüplerinin yöneticilerini de harekete geçirdi. Ada Sualtı Sporları Kulübü Başkanı Adnan Kalça sahilde bulunan paletin fotoğrafını, sosyal medya hesabından, 'Çevresinden kayıp dalgıç olan var mı?' notuyla paylaştı.

'KAYIP DALGIÇ BİLGİSİ YOK'

Adnan Kalça, Aydın , İzmir ve Muğla'daki su sporları kulüplerinin yöneticileriyle irtibata geçtiğini anlatarak, "Şu ana kadar bana kayıp dalgıç bilgisi gelmedi. Paletteki kemik parçası Yunan Adaları'na geçmeye çalışan bir göçmene ait olabilir. Çünkü bulunan palet serbest dalış yapan dalgıçların kullandığı paletlerden değil. O palet daha çok tüplü dalışlarda kullanılır. Bazı düzensiz göçmenler Kuşadası'ndan Yunanistan'in Sisam (Samos) Adası'na yüzerek geçmeye çalışıyorlar. Ancak bu bölgede en yakın nokta Dilek Yarımadası ile Sisam Adası arasındaki dar boğaz. Dar boğaz olarak isimlendirilen alanda deniz suyu akıntısı çok şiddetli. Bu noktadan geçiş yapmak isteyen düzensiz göçmenlerin boğularak denizde kayboldukları duyuyoruz. Bulunan vakanın da bu tarz bir ölüm sonucu olabileceğini düşünüyorum" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Yunanistan, Kuşadası, Aydın, Güncel
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››'Paletteki ayak kemiği kaçak göçmene ait olabilir' iddiası - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

İmamoğlu’na canlı yayında Erdoğan’ın startını verdiği kampanya soruldu Haberler
İmamoğlu'na canlı yayında Erdoğan'ın startını verdiği kampanya soruldu
İnfaz düzenlemesi Meclis Başkanlığı’na sunuldu! Beş suç kapsam dışı Haberler
İnfaz düzenlemesi Meclis Başkanlığı'na sunuldu! Beş suç kapsam dışı
Korona engel olmadı! Tulum giyen çift, maske ve eldiven takarak evlendi Haberler
Korona engel olmadı! Tulum giyen çift, maske ve eldiven takarak evlendi
İmamoğlu ve Yavaş’ın başlattığı kampanyayı Bakanlık durdurdu: İzinsiz yardım toplanamaz Haberler
İmamoğlu ve Yavaş'ın başlattığı kampanyayı Bakanlık durdurdu: İzinsiz yardım toplanamaz
Yaşlı teyze, masumane davranışıyla kendisini büyük riske attı Haberler
Yaşlı teyze, masumane davranışıyla kendisini büyük riske attı
TMSF’den ’Biz bize yeteriz Türkiyem’ kampanyasına 20 milyonluk destek Haberler
TMSF'den "Biz bize yeteriz Türkiyem" kampanyasına 20 milyonluk destek
Savunma Sanayi’den Erdoğan’ın başlattığı kampanyaya 10 milyonluk destek Haberler
Savunma Sanayi'den Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya 10 milyonluk destek
Koronadan haberleri yok! ABD, Amişleri broşürle bilgilendirdi Haberler
Koronadan haberleri yok! ABD, Amişleri broşürle bilgilendirdi

Son Dakika Güncel Haberleri

16:25: Başkale'de karantinaya alınan mahalleye gıda paketi dağıtıldı - Haber 16:25: Bakan Gül'den, cezaevi personeline teşekkür - Haber 16:25: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yemin etti - Haber 16:25: Esnafa maske dağıttı - Haber 16:25: PTT'den ihtiyaç sahiplerine ödemeler başlıyor - Haber 15:51: İçişleri Bakanlığı, ABB ve İBB'nin yardım kampanyasını genelge ile durdurdu: Belediyeler, valilikten izinsiz yardım toplayamaz - Haber 15:36: Son Dakika: Savunma Sanayii Başkanlığı, Milli Dayanışma Kampanyası'na 10 milyon lira bağışta bulundu - Haber 15:26: 83 yaşındaki kadın, kendisini riske atıp maaşını getiren görevliyi alnından öptü - Haber 14:55: Koronavirüse karşı koyan çift, tulum giyip maske ve eldiven takarak evlendi - Haber 14:52: 'Evde Kal' uyarılarının dikkate alınmadığı Sivas'ta cadde ve sokaklar dolup taştı - Haber