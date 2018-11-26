26 Kasım 2018, 15:33
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Eski Galatasaraylı Melo'nun Takımı Palmeiras, Brezilya'da Şampiyon Oldu

Brezilya Birinci Futbol Ligi'nde Palmeiras, deplasmanda Vasco da Gama'yı 1-0 yenerek bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Bir dönem Galatasaray'da görev yapan Felipe Melo ve eski Fenerbahçeli Edu Dracena'yı da kadrosunda bulunduran Palmeiras, Vasco da Gama'yı 72. dakikada Deyverson'un attığı golle 1-0 yendi.

Rio de Janeiro şehrindeki Sao Januario Stadı'nda oynanan karşılaşmada Melo, 90 dakika forma giydi.

77 PUANLA ZAFERE ULAŞTILAR

Brezilyalı teknik direktör Luiz Felipe Scolari yönetimindeki Palmeiras, bu galibiyetle 37 hafta sonunda 77 puana ulaştı.

Bitime bir hafta kala en yakın rakibi Flamengo ile arasındaki 5 puanlık farkı koruyan Palmeiras, tarihinin 10. şampiyonluğunu yaşadı.

Edu Dracena,Felipe Melo,Palmeiras

YORUMLAR (6)
AS GS Lİ: ulen gel oğlim valimiz harap. bizi de şampiyon yap, hemi EMRE de emekli olmadı..!
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BEŞİKTAŞ 1903: Sürekli melo haber yapılıyor. Galatalılar bu karaktersizi unutamadı. Unutamazlar tabi bu itin kişiliği gassarayla uyuşuyordu. Çok aradılar bunun gibi karaktersizini ama cinconspor ancak paragözle şaşıhasanı bulabildi. Meloyu tutmasalarda iadare edin salatasaraylılar. Ne oldu bu sene ağlamaya başladınız geçen yıl bu hakemlerle şampiyon olmadınız mı bu yıl niye ağlıyorsunuz ağlaklar
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KAYSERİLİ: ADAMIN KENDİDE ŞAMPİYON
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SERTAÇ: Bravo Melo,Fener ağlama
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KARSLI : Bu sene kömür dağıldımı haberi olan varmı
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