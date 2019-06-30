Palmeiras CEO'su, Lucas Lima için Fenerbahçe'den teklif almadıklarını açıkladı!

Brezilya Ligi ekiplerinden Palmeiras 'ta forma giyen 29 yaşındaki 10 numara Lucas Lima , son günlerde Fenerbahçe 'nin transfer gündemini en çok meşgul eden isim konumunda bulunuyor. Sarı Lacivertliler'in kadrosuna katmaya çok yakın olduğu iddia edilen yıldız ismin avukatlığını yürüten Gustavo Xisto ise geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada transfer iddialarını yalanlamıştı.

"HİÇBİR KULÜP BİZİMLE TEMASA GEÇMEDİ"

Xisto'nun "Lima için şu ana dek hiçbir kulüp bizimle temasa geçmedi. Menajerleri ve ben, herhangi bir transfer görüşmesinde bulunmadık." şeklindeki ifadelerini ardından Palmeiras'tan da konuyla ilgili resmi bir açıklama geldi.

"SADECE FENERBAHÇE'DE OYNARIM" DEMİŞTİ

Kulübün CEO'su Alexandre Mattos, Yahoo Esportes'te yayımlanan demecinde "Sizi temin ederim ki Lucas Lima konusunda kulübümüzle şu ana dek hiç kimse temasa geçmedi. Kendisi için yapılmış hiçbir teklif yok." şeklinde konuştu. DHA'ya menajerleri aracılığıyla verdiği röportajda Türkiye 'de yalnızca Fenerbahçe'de oynayacağını belirten tecrübeli futbolcunun Sarı Lacivertliler'e gelip gelmeyeceği belirsizliğini koruyor.

(Fanatik)