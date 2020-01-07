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Palmiye ağacının gövdesinden incir ve meşe çıktı

Burhaniye ilçesinde, palmiye ağacının gövdesinden meşe ve incir fidanı çıktı.

07.01.2020 11:22 | Son Güncelleme: 07.01.2020 11:27 Palmiye ağacının gövdesinden incir ve meşe çıktı
ilçesinde, palmiye ağacının gövdesinden meşe ve incir fidanı çıktı.

Ören Mahallesi Hüseyin Öğütçen Bulvarında meşe ağaçlarının arasında bulunan palmiyenin gövdesinden çıkan meşe ve incir fidanını gören vatandaşlar şaşkınlık yaşıyor. Meşe ve incir tohumlarını sincap veya kuşların taşımış olabileceğini anlatan Kemal İşi, ilk defa böyle bir şeye şahit olduğunu söyledi. Meşe ve incir fidanının büyümeye devam ettiğini kaydeden İşi, "Yaz aylarında buraya çok insan geliyor. Palmiyenin gövdesinde meşe ve incir fidanını gören vatandaşlar gözlerine inanamıyor. Meşe ve incir tohumlarını sincaplar veya kuşlar taşımış olmalı" dedi. - BALIKESİR

Ören Mahallesi, Burhaniye, Güncel

Kaynak: İHA

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