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Palmiye kırmızı böceği ile mücadele sürüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesinin, palmiye türü ağaçlara zarar veren palmiye kırmızı böceği ile mücadele çalışmaları kapsamında, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle Silifke ilçesindeki 44 hurma ağacı imha edildi.

09.12.2019 09:56 | Son Güncelleme: 09.12.2019 10:01Palmiye kırmızı böceği ile mücadele sürüyor
Büyükşehir Belediyesinin, palmiye türü ağaçlara zarar veren palmiye kırmızı böceği ile mücadele çalışmaları kapsamında, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle ilçesindeki 44 hurma ağacı imha edildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, palmiye türü ağaçlarda önemli zararlara neden olan palmiye kırmızı böceği ile mücadele konusunda ilgili kurumlarla koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliği içerisinde yürütülen palmiye kırmızı böceğiyle mücadele programı kapsamında, Silifke'deki 44 hurma ağacı, böceğin zararlarını önlemek amacıyla imha edildi.

Silifke'de iki gün süren çalışmalar sonucunda, Arkum, Kapızlı, Susanoğlu Mahallelerinde 27, Yeşilovacık Mahallesinde ise 17 olmak üzere toplam 44 hurma ağacının imha işlemleri, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile birlikte gerçekleştirildi. Kökünden sökülen ağaçlar, içerisine kireç dökülen çukurlara gömüldü. Bu sayede böceklerin diğer ağaçlara yayılması önlenmiş oldu.

Belediyeden yapılan açıklamada, palmiye ağacının özsuyu ile beslenerek kurumasına neden olan böceklerin, girdiği ağacı zaman içerisinde öldürdüğü bildirildi. - MERSİN

Silifke, Mersin, Güncel

Kaynak: İHA

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