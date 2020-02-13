Palu ailesi davası sanıklarına ceza yağdı (2)

TUNCER USTAEL'E AĞIRLAŞTIRILMIŞ ÖMÜR BOYU HAPİS

Kocaeli 'nin Körfez ilçesinde, 11 yıl önce Meryem Tanhal (35) ve kızı Melike Tanhal'ın (8) kaybolmasıyla ilgili başlatılan soruşturmada tutuklanan Palu ailesinden 6 sanığın yargılandığı davanın bugünkü duruşmasında, son savunmaların ardından cezalar açıklandı. Mahkeme heyeti, Meryem Tanhal'ın Tuncer Ustael tarafından ısrarlı şekilde dövülmesi, aç ve soğukta bırakılması sonucu eziyet çektirilerek öldürüldüğü kanaatine vardı. Ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Tuncer Ustael'e, Merhem Tanhal'ı ağaca bağlaması nedeniyle 'kişiyi hürriyetten yoksun kılmak' suçundan 4 yıl, 'Meryem Tanhal'ın banka ve kredi kartlarını kullanması' suçundan da 3 yıl hapis cezası verildi.

Emine Ustael, Hava Palu, İsa Palu ve Ayşe Palu ise 'suça iştirak etmek'ten 12'şer yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı. Aynı sanıklara ayrıca 'kişiyi hürriyeti yoksun kılmak' suçundan 1'er yıl 6'şar ay hapis cezası verilirken, bu cezalar ertelendi.

Fatih Palu ise 'suça iştirak etmek'ten 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılırken, tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurularak, tahliyesine karar verildi. Hakim, Fatih Palu'ya, "Suç tarihinde yaşın ufaktı ama işlenen suçun bilincinde olduğun kanaatine vardık" dedi.