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Palu Ailesi'nin damadı çocuklarını koruma altına alan memurları ölümle tehdit etmiş

'Palu Ailesi' olarak bilinen ailenin damadı olan ve birçok suçtan yargılanan Tuncer Ustael hakkında, çocuklarının koruma altına alınmasının ardından 3 kadın memuru ölümle tehdit ettiği iddiasıyla dava açıldı.

13.12.2019 15:59 | Son Güncelleme: 13.12.2019 16:25

Kamuoyunda Ailesi olarak bilinen ailenin damadı olan ve 11 yıl önce Meryem Tanhal ile kızı Melike Tahnal'ı öldürmekle suçlanan Tuncer Ustael hakkında, 3 kadın memurunu ölümle tehdit ettiği iddiasıyla dava açıldı. Hakkında 3 yıla kadar hapis cezası istenen Ustael, ilk duruşmada suçlamaları kabul etmedi.

İKİ GÜN MÜHLET VERDİ

Halen yargılamaları devam eden sanıklardan Tuncer Ustael, hakkında yeni bir dava açıldı. İddiaya göre Ustael'in tutuklanmasının ardından 2 çocuğu koruma altına alındı. Tuncer Ustael de cezaevinden Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ile Kocaeli Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nü arayarak, "İki gün içinde çocuklarımı teslim etmediğiniz takdirde K., S. ve G.'yi elimdeki silahla vuracağım" diyerek, tehditler savurdu. Bunun üzerine kadın memurlar S.P.Ş., G.U. ve K.T., Tuncer Ustael'in gıyaplarında tehditte bulunduğunu, bu tehdit sözlerinin koruma alınan çocuklarının kurumda kalmalarını engellemek amacına yönelik olduğunu, görevlerini yaptırmamak için direnme suçunu oluşturduğunu belirterek, şikayetçi oldu.

HAPİS İSTEMİYLE DAVA AÇILDI

Başlatılan soruşturma kapsamında, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nda ifadesi alınan Tuncer Ustael, çocuklarının düzenlenen raporlarla ellerinden alındığını, kuruma olan tepkisini agresif bir şekilde dile getirmiş olabileceğini, ancak tehdit içerikli söz söylemediğini öne sürerek,suçlamaları kabul etmedi. Ustael hakkında 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Kocaeli 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bu suçtan hakim karşısına çıkan Tuncer Ustael, çocuklarının teslim edilmemesi durumunda görevlileri öldüreceği yönündeki sözlerinin sorulması üzerine, böyle bir ifadede bulunmadığını, çocuklarının isteği dışında koruma altına alındığını söyledi.

Duruşma ertelendi.

Palu Ailesi'nin damadı çocuklarını koruma altına alan memurları ölümle tehdit etmiş

Palu, Güncel

Kaynak: DHA


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