Palu'da güreş takımına malzeme desteği

Palu
ilçesindeki Cimşit Bey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
güreş takımına malzeme desteğinde bulunuldu.
Birevim ve BEKA Derneğince temin edilen spor malzemeleri ve güreş minderi, düzenlenen programla sporculara verildi.
BEKA Derneği Genel Başkanı Mustafa Alpay
, gençlerin eğitim, spor ve sanatta kendilerini geliştirmelerine yönelik yapılan her çalışmanın çok kıymetli olduğunu belirtti.
Elazığlı olduğunu, geleceğin teminatı gençlere hizmet etmenin mutluluğu içerisinde olduğunu ifade eden Alpay, "Bundan sonra da memleketimizin gençlerine ve Elazığ'a hizmet etme noktasında gayret göstereceğiz. Gençlere verdiğimiz her destek ve gençlere yönelik yaptığımız her yatırım geleceğimizi dahi iyi inşa etmemize vesile olacak. Bu desteklere büyük katkı sunan Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi
'ye de ayrıca teşekkür ediyorum." dedi.
BEKA Derneği Genel Başkan Yardımcısı ve Birevim İcra Kurulu üyesi Mücahid Karabalık ise Elazığ'da gençlikle alakalı yapılan tüm çalışmalara destek vermeye özen gösterdiklerini belirterek, desteklerin süreceğini kaydetti.
Programa, Palu Kaymakamı Mustafa Demir
, Okul Müdürü
Ayhan Uludağ
, iş adamı Emre Çiftçi
ve yetkililer katıldı.
Kaynak: AAElazığ
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