Palu'da Sis Bulutu Güzel Görüntü Oluşturdu

Elazığ
'ın Palu
ilçesi, sonbaharın son günlerinde, sarı, kırmızı ve kahverenginin tonları yansıtan bitki örtüsü ve ilçeyi kaplayan sis bulutuyla oluşan muhteşem manzaralarıyla dikkati çekiyor.
Serin suyuyla Elazığ'ın topraklarına bereket aşılayan Murat Nehri
Havzası'nın tarihi yerleşkesi Palu, sonbaharda büründüğü renklerle ilgi çekiyor.
Çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan Palu, her mevsim doğa tutkunlarını büyülüyor. İlçede sonbaharın son günlerinin yaşandığı bugünlerde de seyri doyumsuz manzaralar oluşuyor.
Bitki örtüsündeki birbirinden farklı tonda renklerin, zaman zaman oluşan sis bulutu ile bir araya gelmesi, zamana meydan okuyan Urartular'dan kalma kale, Selçuklu
dönemine ait Ulu Cami, 4. Murat Köprüsü ve Ermeni Kilisesi gibi birçok tarihi yapıda kartpostalı andıran görüntüler oluşturuyor.
"Palu mevsimlerin ve renklerin ilçesi"
Palu Belediye Başkanı Sait Dağoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarih boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan ilçenin, kültürel mirasının yanı sıra doğasıyla da büyüleyici bir özelliğe sahip olduğunu belirtti.
Murat Nehri havzasında kurulu olan tarihi ilçenin her mevsim doğası ile tabloyu andırdığına işaret eden Dağoğlu, Palu'nun doğanın tüm renklerini yansıtan gökkuşağı gibi olduğunu aktardı.
Dağoğlu, "Palu mevsimlerin ve renklerin ilçesi. İlçemizi anlatmaya gerek yok, yaşamak lazım. Doğa, tarih ve fotoğraf tutkunlarını ilçemize bekliyoruz." dedi.
Elazığ,Palu
19 Kasım 2018 Pazartesi 13:40