Pamucak'taki Kum Zambakları beyaz kalacak

MECLİS GÜNDEMİNDEN GEÇTİ

Efes Selçuk'un Pamucak Sahili'ndebiyolojik olduğu kadar görsel açıdan da önem arz edenbeyaz kum zambaklarının korunması için harekete geçildi. Kısa adı EKODOSD olan Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği tarafından hazırlanan proje Ekim Ayı Efes Selçuk Belediye Meclisi'nde görüşüldü. Meclisten çıkan kararla, belediyenin projeye iştirakçi olarak katılması ve ortak hizmet projesinin imzalanması için Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'e yetki verilmesine karar verildi.

GENİŞ ÇAPLI FARKINDALIK ÇALIŞMALARINA İMZA ATACAĞIZ

"Efes'in Kum Zambakları Beyaz Kalsın" Projesi hakkında bilgi veren Başkan Sengel; "Efes Selçuk'un Pamucak kıyılarında doğal olarak yetişen Kum zambaklarının tehdit altında olduğunubir süredir üzülerek takip ediyoruz. Konu ile ilgili olarak Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği tarafından hazırlanan projenin belediye olarak destekçisi olacağız. Böylece; projenin Doğal Hayatı Koruma Vakfı Türkiye Şubesi tarafından kabulünün ardından geniş çaplı farkındalık çalışmalarına imza atacağız" dedi.

Efes Selçuk Belediyesi'nin çevre ile ilgili farkındalığına dikkat çeken Başkan Sengel; "Kum zambaklarının sayılarındaki azalma uzun süredir gündemde olan bir konu. Bu azalmanın sebebini Pamucak Sahili'ndeki gerçekleştirilen rekreasyonel faaliyetlere bağlamamız mümkün. Bu durum tatilciler tarafından yoğun ilgi gören Pamucak Sahili'nde hepimizin daha bilinçli olması gerektiğinin altını çiziyor" dedi.

BU ZENGİNLİĞİ KORUMALIYIZ

Kum zambaklarının doğal olarak yetişen monotipik alt türü olmayan bir bitki olduğunu hatırlatan Başkan Sengel; "Kum zambakları zambakgiller familyası içerisinde alt türü olmayan bir bitkidir. Bu açıdan baktığımızda kum zambakları Efes Selçuk'ta biyolojik bir zenginliğe sahiptir. Biz de bu zenginliği korumalıyız" diye konuştu.

Başkan Sengel tarafından imzalanan hizmet projesi ile Pamucak Sahili kumullarında doğal olarak yetişen kum zambaklarının korunması için turizm sektörünün bölgedeki temsilcilerini, bölge halkını ve turistleri kapsayan farkındalık çalışmalarıyla kum zambaklarının sayılarındaki azalışın önüne geçilerek korunması sağlanacak.

Kum zambakları çok yıllık, soğanlı bir Akdeniz bitkisi olarak Türkiye'de doğal olarak yetiştiği bilinen ve kayıt altına alınan tek Pancratium maritimum L. Türü olan zambakgiller familyasının üyesi olup monotipik alt türü olmayan bir cins bitki olarak biliniyor.